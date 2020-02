Konzert : Deichkind in Trier: Achtung, hier kommt die Reizflut!

Trier Ein echtes Kunststück: Die Hamburger Electropunks Deichkind haben vor 3300 Zuschauern eine Show abgeliefert, wie sie die Arena Trier nur sehr selten erlebt hat.

So ganz ohne Kumpel Lars Eidinger kommt Deichkind nicht aus. Der zuletzt omnipräsente Schauspieler ist zwar bei der großen Hallentour des Hamburger Electropunk/Hip-Hop-Kollektivs nicht live dabei, auch nicht am Aschermittwoch bei den 3300 Zuschauern in der Arena Trier.

Aber präsent ist er dennoch, nicht nur als lebensgroßer Pappaufsteller. Vor der fast zweieinhalbstündigen Show zeigt der zehnminütige Vorfilm, wie das erste Bühnenbild entstanden ist: die blauen Farbkleckse auf weißem Tuch. Eidinger, splitternackt, lässt sich dazu in blaue Farbe tunken, er rollt, wälzt und räkelt sich dann auf dem Laken, unterlegt mit dramatischer Musik. Eine Kunstinstallation, ein blaues Wunder? Prätentiöser Kack? Oder ein promillebetankter Witz, zwei Stunden, bevor zum Brachial-Techno von „1000 Jahre Bier“ literweise Gehopftes über die Köpfe (und teilweise in die Becher) der Zuschauer in den vorderen Reihen fließen wird? Überhaupt: Ist das alles noch Karneval – die Neon-Brillen, das Bumm-Bumm, die ständigen Kostümwechsel auf der Bühne. Oder schon politischer Aschermittwoch, passt ja vom Termin: mit der Gesellschafts- und Konsumkritik, nicht nur in Stücken wie „Dinge“ oder „Richtig gutes Zeug“.