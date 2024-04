Konzert in Köln Depeche Mode-Fan aus Bekond: Sechs Tage Campen für den besten Platz

Ein persönliches Highlight erlebte Stefan Haeb im Juli 2023 beim Konzert in Düsseldorf – an seinem Geburtstag sang Depeche-Mode-Frontmann Dave Gahan für ihn „happy birthday“. Nicht zu toppen für einen Fan? An das erste Konzert am Mittwochabend hat er aber ebenfalls tolle Erinnerungen, an die „großartige Stimmung“ in der Arena – und ein Souvenir konnte er auch mitnehmen: Martin Gore hatte ihm am Ende des Konzerts eines seiner Gitarren-Plektren überreicht: „Ich bin riesiger Martin-Gore-Fan. Das war für mich ein absolutes Highlight.“