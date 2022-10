Wir berichten aus Berlin : Depeche Mode geben heute Pressekonferenz: Neues Album „Memento Mori“? - Gibt es eine Show in Frankfurt? (Fotos)

Foto: TV/Stefan Haeb 14 Bilder TV vor Ort: Pressekonferenz mit Depeche Mode in Köln

Berlin Für Fans der legendären englischen Band Depeche Mode ist es ein Feiertag: Am Dienstag, 13 Uhr, werden Dave Gahan und Martin Gore bei einer Pressekonferenz in Berlin ihre Pläne fürs nächste Jahr enthüllen. Der TV ist vor Ort dabei. Dann wird sich zeigen, ob der kolportierte Albumtitel „Memento Mori“ und die bisher unbestätigten Tourdaten (u.a. Frankfurt, München, Düsseldorf) Fake sind oder nicht.

Es wäre naheliegend. Einerseits für Depeche Mode. Andererseits aber auch für jeden, der eine Fakemeldung durchs Netz jagen will. Auf mehreren Seiten wurde am Montag vermeldet, dass sich die britische Kultband fast fünf Jahre nach der letzten Tour (Global Spirit, 2017/18) mit dem 15. Album zurückmeldet - „Memento Mori“ soll es heißen. Ob das stimmt oder nicht, das wird wohl erst am Dienstag offiziell feststehen. Dann informieren die Bandmitglieder Dave Gahan und Martin Gore die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz in Berlin.

15. Album von Depeche Mode: „Memento Mori“

Lesen Sie auch Musikgeschichte : Als Depeche Mode in einem Dorf in der Region strandete (Video)

„Memento Mori“, lateinisch für: sei dir bewusst, dass du sterben wirst – das würde passen nach einem bitteren Jahr für die 1980 im englischen Basildon gegründete Synth-Rock-Band. Im Mai 2022 war völlig überraschend Bandmitglied Andrew Fletcher (Keyboards) im Alter von 60 Jahren gestorben. Ob es danach weitergehen würde für die verbliebenen Depeche-Mode-Musiker Gore und Gahan? Das schien völlig offen.

Mit der Ankündigung der Pressekonferenz spricht aber fast alles für den traditionellen DM-Turnus - mit neuem Album und neuer Tour. Schon in der Vergangenheit hatten die Briten mal in Berlin (2008), Düsseldorf (2005), Paris (2012) und Mailand (2016) ihre Welttourneen und jeweils neuen Album angekündigt. Die Tour 2009, „Tour of the Universe“, begann sogar in der Großregion - in der für Depeche-Mode-Dimensionen kuschelig kleinen Rockhal in Esch/Alzette (6500 Plätze).

Depeche Mode auf Deutschlandtour? - Konzertankündigung für Frankfurt 2023

Auch aktuell finden sich bereits - noch nicht offiziell bestätigte - Konzertankündigungen auf diversen Fan- und Musikseiten. So soll die Band am 29. Juni im Frankfurter Stadion spielen, auch angebliche Shows in London (17. Juni), München (20. Juni, Olympiastadion) kursieren.