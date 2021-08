„Open Art“ : Einen Tag nach dem Aufbau: „Der Belichta“-Kunstwerk in Trier gestohlen

Trier Nur einen Tag hat die Figur des Trierer Künstlers „Der Belichta“ gestanden, dann wurde sie geklaut. Jetzt läuft die Suche nach „Herrn Waldo“ – mit durchaus humorvollen Vermisstenzetteln.

Kaum aufgestellt, schon gestohlen: Das Kunstwerk des Trierer Künstlers „Der Belichta“ ist wenige Stunden nach dem Aufbau geklaut worden. Die Figur wurde im Rahmen der Aktion „Open Art“ in Trier aufgestellt. Sie stand in der Kaiserstraße/Ecke Lorenz-Kellner-Straße. „Freitag spät abends habe ich die aufgestellt, Samstag war offizieller Start und Sonntag war die schon weg. Die hat nur ein Tag da gestanden“, sagt der Künstler volksfreund.de.

Der Diebstahl müsse also in der Nacht zum Sonntag stattgefunden haben. Bis jetzt habe er noch nichts Neues gehört, das Kunstwerk sei noch immer verschwunden. „Ich bezweifle, dass da noch was passiert“, so der Künstler. Dennoch: Wer den Diebstahl beobachtet oder andere Hinweise hat, könne sich über seine Instagram-Seite „der_belichta“ melden.