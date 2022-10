Serie Cultural Long Covid : Der Bunker bebt, aber er fällt (noch) nicht

Nicht zu verwechseln mit Marcel Duchamps berühmtem Readymade „Pissoir“ von 1917. Nein, dieses Exemplar ist keine Ikone der Kunstgeschichte, es ist das still(gelegte) Örtchen in einem Hochbunker im Trierer Norden, wo viele Bands aus der Stadt proben. Foto: Michael Kernbach

Trier Verein ohne Lobby? Wie das Musiknetzwerk Trier zwischen Raumnot und Not im Raum ums Überleben kämpft. Ein Besuch im vergammelten Hochbunker, wo zahlreiche Bands proben — unter verschärften Bedingungen.

Von Michael Kernbach

Manchmal müssen traurige Dinge geschehen, um einen Neuanfang zu initiieren. So kann man die Geschichte zur Entstehung des Musiknetzwerks Trier (MNT) lesen, das Anfang 2013 aus der Taufe gehoben wurde.

Auslöser war ein Gedenkkonzert für die Trierer Szene-Legende Helmut „Teff“ Steffgen, dem zu Ehren sich musikalische Weggefährten der regionalen 1980er und 1990er Musikszene anlässlich des Jahrestages seines Dahinscheidens noch einmal in ihren zum Teil seit Jahren aufgelösten Formationen wie „Lusthansa“, „Sev´n Inch“ und die „5 im grünen Bett“ zusammentaten, um noch einmal die „guten, alten Zeiten“ aufleben zu lassen.

Das erhobene Eintrittsgeld und Sponsoreneinnahmen, beides eigentlich geplant, um mit einer schwarzen Null aus diesem Abend zu kommen, und der Verzicht der Musikerinnen und Musiker auf Gage bildete den Grundstock für die Gründung des MNT, dass seitdem für mehr Sichtbarkeit und Förderung der regionalen Popmusikszene eintritt. In den Jahren hat sich viel getan und es wurde einiges erreicht.

Der Motor der regionalen Popmusikszene

Das Musiknetzwerk veranstaltet neben dem nun jährlich am 23. Dezember stattfindenden Tefftival, dessen Einnahmen bis heute Hauptfinanzquelle des Vereins sind und, mit Unterstützung der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM), das Quattropop-Festival im Rahmen des Trierer Kulturhafens. Der Verein ist Teil der Umsetzung der Wunschkonzerte im Brunnenhof, betreibt seit 2020 in Eigeninitiative zwei Proberaumanlagen in der Gottbillstraße und das Projekt „Start your Music“, einen Instrumentenverleih für bedürftige Kinder und Jugendliche in den Räumen der ehemaligen Geschwister-Scholl-Hauptschule.

Als nach der Schließung des Exhaus´ und der Insolvenz des dazugehörigen Vereins Hilfe bei der Weiterführung der Proberäume im Hochbunker Trier-Nord gesucht wurde, stand der städtischen Verwaltung mit dem MNT somit ein schon vertrauter und verlässlicher Partner bereit. Durch die Kooperation mit der Stadt ist das Musiknetzwerk Trier mit 48 Einheiten aktuell der größte Anbieter und Verwalter von Musikproberäumen in der Region Trier. Mit der Übernahme der Verwaltung der Bunkerräume löst der Verein ein Problem für die Szene und auch für die Stadt. Er bringt sich aber selbst in eine prekäre Situation, die den ehrenamtlichen und nur über kleine Mittel verfügenden Verein zum vulnerablen Patienten machen, der nun unter den Folgen von Cultural Long Covid leidet.

Denn die Übernahme der Verantwortung für den Bunkerbetrieb inmitten der Pandemie wird von offizieller Seite gerne im Wort, aber bisher weniger in der Tat honoriert. Im Fall des Bunkers ist es nämlich mitnichten etwa so, dass die Räume als Angebot der Stadt an die Szene kostenfrei bereitgestellt würden und die Einnahmen der Vermietungen dem Erhalt und der Instandhaltung der Flächen zugute käme. Der ehrenamtliche Verein MNT zahlt vielmehr für seine ehrenamtliche Verwaltungsarbeit einen Mietzins an die Stadt und deckt zudem laufende Kosten des Gebäudes aus den Mieteinnahmen.

Zähes Ringen um jeden Euro Fördergeld

Ausfälle, etwa durch Leerstände, ungezahlte Mieten oder die aktuell explodierenden Energiepreise gehen zu Lasten der Vereinskasse. Der Verein hat dadurch schon mehrfach Förderanträge an die Stadt zur Deckung von Defiziten stellen müssen und, nach der Odyssee der korrekten Befüllung, auch bewilligt bekommen. An dem grundsätzlichen Problem, dass die gesamte Struktur der Proberaumlandschaft der freien (Pop-) Musikszene prekär und immer wieder von der (ja immer offenen) Zusage von Einzelförderungen abhängig ist und sein wird, hat sich nichts geändert und es ist bisher auch keine Änderung in Aussicht.

Ob und wie ein solches Angebot institutionell, also aus den Mitteln des Stadthaushalts getragen werden könnte oder warum vielleicht eben nicht, das wäre ein guter Diskussionspunkt für das 2011 vom damaligen Kulturdezernenten Thomas Egger (FDP) angestoßene Kulturleitbild Trier 2025 gewesen. Ein Prozess des Austauschs zwischen Kulturakteuren und Verwaltung und Politik.

Der Proben-Bunker: außen hui, innen pfui

Klingt spannend, richtig und sicher sinnvoll, ist aber als Gesprächsformat leider völlig zum Erliegen gekommen ist. Schade, denn dort hätte man neben der eng gestrickten Finanzierung der Verwaltung durch das MNT auch den Zustand des Bunkergebäudes thematisieren können. Außen hui, innen pfui möchte man sagen, insbesondere, wenn man einen Blick in die sanitären Anlagen wirft. Denn diese sind schlicht und (ekel-)erregend nicht nutzbar. Über 20 Proberäume ohne funktionierende Toiletten. Eine unhaltbare Situation, die dem zuständigen Dezernat für Jugend und Soziales durchaus bekannt ist und wo schon bei Übergabe der Verwaltung an das MNT durch Bürgermeisterin Elvira Garbes (Grüne) Abhilfe versprochen wurde. Passiert ist bisher nichts, und auch auf Nachfrage gab es keine konkreten Zusagen für die dringend nötige Sanierung.

Die Räume selbst sind eben: Hochschutzbunker. Wann sich die Vorstellung in die Köpfe gefräst haben mag, dass Popmusik nur in düsteren Kellern ohne Tageslicht und am besten mit modrigem Geruch entstehen kann, wird sich nicht mehr klären lassen. Auch die Schimäre, dass es sich bei den Nutzenden solcher Räume um rebellische Teenager und frühe Twens handeln würde, die hier ihren alternativen Vorstellungen zu bürgerlichen Werten ein Ventil verschaffen, scheint seit den frühen 1970ern niemand mehr auf Belastbarkeit geprüft zu haben.

So kann man also vor der Zugangsluke des „Jugendzentrums“ Bunker die skurrile Beobachtung machen, wie auch Frauen und Männer mittleren und auch gehobeneren Alters aus ihren Mittelklassewagen klettern, um in einer Teenagerdystopie des späten 20. Jahrhunderts ihrer Musik nachzugehen.

Theatersanierung? Läuft! Subkultur? Wen interessiert´s!

Aber, immerhin gibt es diese Räume. Im Gegensatz zu Veranstaltungsstätten. Die Schließung des Exhaus´ hat ein Loch in die kulturelle Landschaft der Region für jede Art von Subkultur gerissen, dass bisher nicht annähernd befüllt werden konnte.

Der Schießgraben soll dafür für immerhin 1,3 Millionen Euro ertüchtigt werden, der Beschluss dazu stammt aus dem September 2019. Der sehnlich erwartete Baubeginn steht leider weiter in den Sternen, was auszuhalten wäre, wenn es eine Art Übergangsplanung für die Szene bis zur Fertigstellung gäbe. So, wie es das richtigerweise für das Programm des Stadttheaters im Umbau gibt. Ohne feste Spielstätten, wie es das Exhaus war, kann kein Verein, egal ob MNT oder Kulturgraben e.V., ein nachhaltiges Angebot generieren oder unterstützen.

Man kann der Versuchung kaum widerstehen, an dieser Stelle an die für die Sanierung des Theaters veranschlagten 48 Millionen Euro und die exzellente Planung des Übergangsbetriebs zu erinnern. Und möchte fast fragen, ob es sich aus Sicht von Stadtrat und Verwaltung bei den Nutzenden der Proberäume und anderen Akteuren der Subkultur vielleicht um gar keine „richtige“ Kultur handelt. Für die enorme Diskrepanz im Umgang mit den verschiedenen Bedarfen und der Schnelligkeit von Planungen und Umsetzungen muss und wird es sicher eine schlüssige Erklärung geben. Oder?

Der Ansatz des Egger´schen Kulturleitbilds jedenfalls, solche Fragen zumindest an den eigentlich für ihre oft mangelnde Effizienz gefürchteten „Runden Tischen“ mit- und untereinander auszutragen, bliebe als ein erster, möglicher Weg hin zu mehr Austausch und klarerer Wahrnehmung der Bedürfnisse in den Szenen.

Finstere Gänge, aufgehübscht mit Grafitti. Immerhin: Es gibt Strom — sinnbildlich Licht am Ende des Tunnels? Foto: Michael Kernbach