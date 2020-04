Nachruf : „Man muss zu sich hart sein“

Trier Mit dem zweifachen Ramboux-Preisträger Dieter Sommer verliert Trier einen ihrer eigenwilligsten Künstler und einen über die Region hinaus bekannten, verdienten Pionier der regionalen Kunstszene.

Härte war dem 1938 als Dieter Johann Jakob Sommer in Trier geborenen Künstler, der entscheidend die Trierer Kunstszene prägte, wohl seit jeher eigen. Etwas „Ordentliches“ hatte sich die Mutter, eine Kriegerwitwe, wie alle Mütter als Beruf für ihren Sohn gewünscht, vielleicht ein Architekturstudium. Am Ende handelte der junge Mann, der schon als Kind seine Zeichenstifte liebte, einen Kompromiss zwischen Kunst und Brotberuf aus. Er wurde Werbegrafiker. An der Trierer Werkkunstschule studierte er anschließend Malerei und Zeichnen beim Trier-Maler Peter Krisam. Dazu hatten ihn seine Freunde Jakob Schwarzkopf und Erich Kraemer angeregt, zwei andere Säulen der örtlichen Kunstlandschaft. Mit ihnen gründete er Jahre später die Europäische Kunstakademie.

Nicht nur aufs Zeichnen beschränkten sich Sommers Ausdrucksmittel. Der Ramboux-Preisträger schuf überdies Collagen und Comics und war in der Druckgrafik zu Hause. Hervorragend war sein Gefühl für Farben, Formen und Strukturen. All das ging einher mit einem Humor, dem bewusst war, dass das satirische Lachen die umgänglichste Form kritischer Vernunft ist. Streng und kritisch, wie er seinen Lehrer Krisam beschrieb, war Sommer, wie gesagt, auch mit sich und seinem Werk, streng im Schaffensprozess. Mochte er der Linie noch so freien Lauf lassen, die Farbe glühen, die Ideen sprudeln. Sein strenger Geist ordnete auch seine Traumstücke und Visionen in stimmigen Kompositionen. Jetzt ist Dieter Sommer nach schwerer Krankheit gestorben.