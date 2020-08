Kulturszene : Kultur ohne Grabenkämpfe

Jochen Philippi (links) und Uwe Reinhard von „Kramsky“. Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier Konzerte und Kleinkunst in neuen Biergärten? Das boomt im Corona-Sommer. Der Kulturgraben Trier von Mergener Hof und Exhaus zieht Halbzeitbilanz.

Soll ja keiner sagen, dass es zu wenig „Kultur“ in Trier gibt, zumindest nicht in Veranstaltungsnamen, in diesem Sommer schon gar nicht, Corona hin oder her. Am Freitag eröffnet der Kulturhafen in Zurlauben, Auftakt zum zweiwöchigen Programm machen Hennich & Hanschel und der Comedy-Slam (Eröffnung: 18.30 Uhr), geht es nur ein paar Hundert Meter entfernt in die zweite Halbzeit des sechswöchigen Programms im „Kulturgraben“. Der neue Biergarten mit Livemusik, DJs und Kleinkunst ist sehr gut angelaufen, da sind sich die Initiatoren von Exhaus und Mergener Hof einig. „Es ist schön zu sehen, dass die Leute unser abwechslungsreiches Programm annehmen und sich darauf einlassen – egal, ob es ein Konzert oder ein DJ-Abend ist: Die Leute genießen die entspannte Atmosphäre des Kulturgrabens“, sagt Thomas Thiel vom Kulturbüro des Exhauses. Jeweils donnerstags bis sonntags gibt’s Programm, der Eintritt ist immer frei, die Corona-Hygienevorgaben werden natürlich eingehalten: Platz ist für 150 Personen.

Voll wurde es etwa am vergangenen Samstag bei Kramsky und Matches – es war auch wohl das erste Mal seit langem, dass es in der Innenstadt in diesem Sommer wirklich mal lauter zuging (auch wenn das Konzert der Post-Punk-Bands um kurz nach halb zehn zu Ende war). Die Lust aufs Livespielen war den Trierer Bands jedenfalls anzumerken – gerade für Kramsky war der Sommer frustrierend: Im Mai erschien das neue Album „Metaego“ beim Saarbrücker Label „Barhill Records“, die Promotour musste aber wegen Corona abgesagt werden – und damit auch die beste Gelegenheit, Abnehmer für das Vinyl-Album zu finden. Für zwei Musiker von Matches – Dominik Mercier und Karl Brausch – könnte es in diesem Jahr noch zu Absagen kommen: Mit ihrer anderen Band Love A steht ab Ende November eine Deutschland-Tour an, zum zehnjährigen Bestehen der Trierer Postpunk-Band. Am 26. Dezember sollen sie auch in Trier spielen (Mergener Hof) – ob die Tour wie geplant stattfinden kann, ist aber zumindest fraglich.

INFO Das weitere Programm im Kulturgraben Die nächsten Veranstaltungen im Kulturgraben (Deutschherrenstraße – der Name ist an den benachbarten „Schießgraben“ angelehnt): Freitag, 28. August: New Wave und Post-Punk mit Kaysa (Saarbrücken) und Faust Project (Arlon). Samstag, 29. August: DJ / Backyardsession tempo 90 (Drum’n’Bass, Jungle), 3. September: Konzert von der Jugendkonzertgruppe des Exhauses. 4. September: DJ-Set mit Aloha Nordpol (Surf) 6. September: Kinderprogramm mit Zauberer Pascal Becker 11. September: Konzert mit Commando (Ramones-Akustik-Set) 12. September: Konzert mit vandermeer (Indie-Rock) 13. September: Christoph (Piano/Lounge-Musik) Öffnungszeiten des Biergartens: Donnerstag bis Sonntag 16 bis 22 Uhr, Freitag/Samstag bis 23 Uhr. Auf dem Gelände darf man sich nur mit Maske bewegen, am Platz kann diese abgenommen werden, überall soll darauf geachtet werden, dass genügend Abstand gehalten wird.

Insgesamt sechs Wochen lang bietet der Kulturgraben ein buntes Programm. Foto: TV/Andreas Feichtner