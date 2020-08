Trier : Musik, Tanz und Kino an der Mosel

Auf der Bühne in Zurlauben direkt an der Mosel bietet der Kulturhafen sein Musikprogramm. Foto: ttm - Trierer Tourismus und Marketing

Trier Direkt am Fluss spielt sich demnächst der „Kulturhafen Zurlauben“ ab – grenzüberschreitend.

(red) Kultur und Fluss rücken in Trier näher zusammen. Nach der Premiere im vergangenen Jahr lockt der „Kulturhafen Zurlauben“ erneut ans Ufer der Mosel – vom 28. August bis 7. September mit Musik, Tanz, Comedy-Programm und Open-Air-Kino. „Wir wollen die Stadt noch näher an den Fluss bringen. Ich freue mich, dass wir das Konzept mit neuen Impulsen und geschätzten Partnern fortführen können“, sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm), die das Event gemeinsam mit der Stadt Trier veranstaltet. Es sei wichtig, der regionalen Kultur in Corona-Zeiten eine Bühne zu geben und das Moselufer weiter zu beleben, so Käthler. Zu den Partnern des Kulturhafens zählen der AStA der Universität, das Broadway Filmtheater, der Jazzclub Trier, die Kulturkarawane, der Kultur Raum Trier sowie die Tuchfabrik.