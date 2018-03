später lesen Konzert Der Maestro spielt Hits der Beatles FOTO: Stephan Haeger / Trierischer Volksfreund FOTO: Stephan Haeger / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Der Klarinettist Giora Feidman (Mitte) spielt am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr in der ehemaligen Abteikirche St. Maximin in Trier zusammen mit dem Rastrelli Cello Quartett Lieder der Beatles. Die Musiker bringen ausgewählte Lennon/Mc Cartney-Kompositionen auf eine kammermusikalische Ebene. Der Eintritt kostet 41 Euro.