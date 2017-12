Weihnachtslieder aus dem christlichen Orient

(mehi) Die Wiege des Christentums stand in Syrien, hier soll sich die erste christliche Gemeinde versammelt haben. Die alte christliche Kultur, ihre Gesänge und Gebete, ist in Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Denn die Christen in Syrien und dem Irak werden auch heute verfolgt – nur noch rund 250 000 leben im Irak; 2003 waren es noch 1,2 Millionen. Die meisten sind gefohen. So wie Saif Al-Khayyat, der Trier lebt.

() Die Wiege des Christentums stand in Syrien, hier soll sich die erste christliche Gemeinde versammelt haben. Die alte christliche Kultur, ihre Gesänge und Gebete, ist in Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Denn die Christen in Syrien und dem Irak werden auch heute verfolgt – nur noch rund 250 000 leben im Irak; 2003 waren es noch 1,2 Millionen. Die meisten sind gefohen. So wie Saif Al-Khayyat, der Trier lebt. Der Musiker – er hat die Oud, die arabische Laute, studiert – will die uralte Kultur der christlichen Minderheiten im Osten wieder lebendig werden lassen. Er hat aramäische und altsyrische Lieder aus dem 3. und 4. Jahrhundert selbst aufgeschrieben, da es kaum Noten gebe, wie er sagt.

Eine Kostprobe davon – mit Fokus auf weihnachtliche Weisen – gibt Al-Khayyat am Sonntag, 17. Dezember, in der Jesuitenkirche in Trier. Darunter auch Texte von Ephraem dem Syrer (um 306-373, heute Türkei), der als größter Theologe der syrischen Kirche gilt. Gemeinsam mit dem syrisch-katholischen Subdiakon Aboud Boutros singt und spielt Al-Khayyat die Weihnachtslieder aus dem Osten. Begleitet werden sie von Nao Sasaki am Cello.

Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

