Trier : Der Trierer Bachchor erntet Jubel zum 50. Jubiläum

Trier Der Trierer Bachchor begeistert mit der Messe in h-Moll seines Namensgebers Johann Sebastian Bach. Auch wenn die 110 Minuten ununterbrochen zunächst lang erscheinen, ist das Konzert doch kurzweilig.

Lange Schlangen vor der Trierer Basilika und ein proppenvolles, riesiges Kirchenschiff zeugen von einem besonderen Ereignis. Der Trierer Bachchor feiert sein 50. Jubiläum mit einer imposanten Aufführung in imposanter Kulisse. Johann Sebastian Bach (1685-1750) stellte in seinem Todesjahr die Messe in h-Moll fertig und sie geriet zum Vermächtnis, zur Quintessenz seines Schaffens, ein monumentales, schwer zu bewältigendes Werk.

Der Bachchor traut sich, und Kirchenmusikdirektor (KMD) Martin Bambauer holt sich exzellente Unterstützung: Der Kammerchor des Luxemburger Konservatoriums, das Barockorchester „L’Arpa Festante“ (mit dem schon seit 17 Jahren zusammen gespielt wird) und vier formidable Solisten stehen am Sonntagabend auf dem Podest der Evangelischen Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika). Bambauer hält am Dirigentenpult die wohl 150 Akteure zusammen, er tut das mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerkes, großer Gelassenheit bei aller Konzentration und einer spürbaren, warmen Empathie für seine Musiker.

Die Chöre sind vom ersten Moment an präsent, mit deutlich unterscheidbaren Stimmen in voller Harmonie und Kraft. In den Tutti-Passagen hat man keine Mühe, dem sehr dezent aber wirkungsvoll – auf historischen Instrumenten musizierenden – Orchester Paroli zu bieten, ein harmonischer Hochgenuss. Triumphal das „Et resurrexit“ im Credo, das auch noch so deutlich artikuliert ist, dass die Zuschauer jedes Wort verstehen. Erhebend gerät das „Sanctus“ in all seiner komplexen Schönheit. Concertino (nur der Bachchor) und Tutti (Bachchor und Kammerchor) ergänzen sich trefflich.