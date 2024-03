„Ich will mitten im Leben stehen!“ Zum 100. Geburtstag des Trierer Künstlers Werner Persy: Was ihn und sein Werk ausmachte

Trier · Ein Künstler mit unbändiger Lust an der Kunst und am Leben war Werner Persy. Am 10. März wäre der Trierer Maler und Grafiker 100 Jahre alt geworden.

09.03.2024 , 11:36 Uhr

Zwei Nachdenkliche: Der Trierer Künstler Werner Persy vor einer seiner Arbeiten. (Archivfoto) Foto: Eva-Maria Reuther

Von Eva-Maria Reuther