Theaterregisseur Florian Burg Alles, was von Großvater bleiben wird

In der Vergangenheit inszenierte der diplomierte Kulturmanager regelmäßig am Theater Trier oder im Pfalztheater Kaiserslautern, wo er auch angestellt war: „Dort bin aus familiären Gründen weg. In der Elternzeit habe ich gemerkt, dass das mit zwei Kindern und berufstätiger Frau nicht funktionieren wird“, sagt Burg, der mit seiner Frau vier Kinder hat (22, 17 und 13-jährige Zwillinge). Der Kontakt zum Theater Trier sei seit Sibelius-Zeiten abgerissen – das sei aber auch nicht tragisch. Seit einigen Jahren ist er als Theaterpädagoge bestens ausgelastet, rund 30 Wochenstunden ist er an Schulen im Einsatz. „Da arbeite ich am Humboldt-Gymnasium, aber auch in vielen Grundschulen in Trier und Umgebung. Das ist inzwischen mein Hauptstandbein.“