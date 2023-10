Das sagt Florian Valerius Trierer in Buchpreis-Jury: „Ich fand‘s total bereichernd“

Trier/Frankfurt · Wenn am Montag, 18 Uhr, in Frankfurt der Deutsche Buchpreis 2023 verliehen wird, kann sich ein Trierer in der ersten Reihe erleichtert zurücklehnen: Buchhändler und –blogger Florian Valerius. Als eines von sieben Jurymitgliedern hat er seit einem halben Jahr auf diesen Tag hingearbeitet. Im Volksfreund blickt er zurück.

15.10.2023, 11:30 Uhr

Florian Valerius entscheidet mit, wer am Montag den Deutschen Buchpreis 2023 erhält. Foto: Florian Valerius/Belichta

Mission erfüllt: Buchblogger Florian Valerius aus Trier hat viele Monate lang täglich ein Buch gelesen. Dann hat er die Werke bewertet, diskutiert und viele dann noch einmal gelesen. Als Mitglied der siebenköpfigen Jury, die den Deutschen Buchpreis im Auftrag des Börsenverein des Deutschen Buchhandels auswählt, war es seine Aufgabe, aus 172 Neuerscheinungen DAS Buch des Jahres zu küren. An diesem Sonntag ist er am Ziel.