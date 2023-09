20 Jahre Arena Trier Ein Weltstar musste in Trier von der Bühne getragen werden

Kennen viele: Da nickst du auf der Couch ein, Fernseher läuft, machst die Augen auf – und ein Detail irritiert plötzlich. So etwa ging es Bernd Herbertz vor einigen Jahren. Weihnachtszeit, ZDF läuft, Andre Rieu spielt. „Und dann sehe ich auf einem der Stühle das Logo des Trierer Messeparks, die hatten wir früher in der Arena.“ Bevor Herbertz darüber nachdenken, ob der „Walzerkönig“ bei einem Gastspiel vielleicht einen Stuhl gemopst hat, sieht er: „Das Konzert war ja bei uns in der Arena.“ Das lag zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre zurück. Aber Rieu dachte marketingtechnisch immer groß. Und nicht nur da. „Andre Rieu hat bei uns einmal an zwei Tagen hintereinander erst die Weihnachtsshow und dann die Silvestershow aufgezeichnet, die jahrelang im Fernsehen lief. Er hat allein einen Sattelschlepper nur voller Plastik-Tannenbäume, er hat einen kompletten Wald aufgebaut.“ Bei vorigen Gastspielen habe er auch mal einen Sattelschlepper voller Pappmachée-Kronleuchter angekarrt. Ja, der Rieu reiste eher nicht mit kleinem Besteck. Das lässt sich auch nicht über eine Fernsehshow sagen, die regelmäßig aus der Arena Trier gesendet hatte: „Verstehen Sie Spaß?“ - in den ersten Jahren mit Moderator Frank Elstner, später mit Guido Cantz – buchte die Arena gerne mal zwei Wochen am Stück. „Das war eine sehr professionelle Veranstaltung, perfekt durchorganisiert von A bis Z – die haben in der Halle Werkstatt aufgebaut, eine Schreinerei und Schlosserei, alles für die Show.“