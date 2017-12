Die Eifel Kulturtage bieten in der Spielzeit 2018 ein breites Programm – von der Augsburger Puppenkiste bis zur Bestsellerautorin.

Das neue Jahr steht vor der Tür und die Eifel Kulturtage (EKT) präsentieren ihr zwölftes Programm in der Spielzeit 2018.

2018 möchte das Festival sein Programm um eigene Konzepte erweitern. Darunter „Tea for Two“ oder auch eine Varieté-Dinner-Show. Von April bis Oktober treten namhafte Künstler in der Region auf. Festivalleiter Rainer Laupichler, selbst Schauspieler, möchte mit dem neuen Programm „weg von der Monokultur“: „Wir wollen einen Bogen spannen – von der Augsburger Puppenkiste bis zum Auftritt von der Bestsellerautorin Elke Heidenreich.“

Termine und Künstler:

Kabarett à la Surprise

7. April

Ein Überraschungsprogramm mit drei Künstlern aus Comedy, politischem Kabarett und Varieté.

54518 Minderlittgen, Bürgerhaus, Hauptstraße 24, 20 Uhr

Augsburger Puppenkiste

„Urmels große Reise“

13. April

ab 4 Jahre

Die Ziehmutter des Urmels – das Hausschwein Wutz – klagt über Bauchschmerzen. Urmel wird vom Professor Habakuk Tibatong losgeschickt, um Rizinusöl zu besorgen. Er trifft auf den Waren Wawa, der nur das Wort Rhinozeros kennt, und die findet Urmel nur in Afrika.Also macht es sich auf die Reise.

54518 Minderlittgen, Bürgerhaus, Hauptstr. 24, 17 und 19 Uhr

Altes & Neues Testament

15. April 2018 bis 14. April 2019

Menschen aus unserer Region lesen jeden Sonntag ihre Lieblingsgeschichte aus dem Alten & Neuen Testament vor. Die Veranstaltung findet in der Alten Kapelle im Klostergut Klausen, der Gnadenkapelle oder in der Wallfahrtskirche in Klausen statt. Jeweils um 18 Uhr.

Kalle Pohl (Foto: links)

„Selfi in Delfi“

21. April

Kalle Pohl kommt mit seinem Programm „Selfi in Delfi“ von einer Bildungsreise direkt in die Bürgerhalle Wittlich-Neuerburg.

54516 Wittlich-Neuerburg, Bürgerhalle, Tannenstraße 1, 20 Uhr

Alfred Mittermeier

„Ausmisten“

5. Mai

Es ist Zeit zum Ausmisten! So der politische Kabarettist Alfred Mittermeier, der mit seinem Programm den Wut- und Gutbürger gleichermaßen unter die Lupe nimmt.

54655 Kyllburg, Eifeler Hof, Hochstraße 2, 20 Uhr

Volker Weininger

„Bildung.Macht.Schule“

26. Mai

In „Bildung. Macht. Schule“. nimmt Volker Weininger sein Publikum mit auf einen Streifzug durch das deutsche Bildungssystem.

54552 Strotzbüsch, Bürgerhaus, Kirchstraße 14b, 20 Uhr

Carmela de Feo (Foto: Mitte)

„Träume und Tabletten“

9. Juni

Zweifache Gewinnerin des Publikumspreises der EKT: Nach „Die Schablone, in der ich wohne“ (2017) präsentiert Carmela de Feo ihr Programm „Träume & Tabletten“.

54518 Niederöfflingen, Wilhelm-Hees-Halle, Schulstr. 1, 20 Uhr

Tea for Two ... im Fluss

5. August

Unbekannte sitzen an einem Tisch und unterhalten sich über ein vorgegebenes Thema – oder mehr. Alle zehn Minuten wechseln die Gesprächspartner und die Themen.

54534 Großlittgen, Abtei Himmerod/Fischteich, 17 Uhr

Sascha Korf

„Aus der Hüfte, fertig, los!“

25. August

Sascha Korf entzündet in seinem Programm ein Feuerwerk der Sprache.

54518 Arenrath, Bürgerhalle, Herforster Straße 5, 20 Uhr

Elke Heidenreich

„Alles kein Zufall“

5. September

Elke Heidenreich liest aus ihrem Werk „Alles kein Zufall“, in welchem sie in komischen und traurigen Kurzgeschichten von Situationen berichtet, die wohl jeder kennt.

54523 Hetzerath, Bürgerhaus, Kirchstraße 7, 20 Uhr

Comedy-Battle:

7. September

Helmut Sanftenschneider und Carmelo De Feo: Zwei alte Showhasen, die um die Gunst des Publikums streiten.

54516 Wittlich-Wengerohr, Bürgerhaus, Bornweg 2, 20 Uhr

Onkel Fisch

„Europa – Wenn ja, wie viele?“

22. September

Europa. Ein Kontinent am Rande des Nervenzusammenbruchs. Zeit für das Kabarett-Duo ONKEL FISCH, Ordnung in das Chaos zu bringen.

54518 Greimerath/Eifel, Bürgerhaus, Dorfmitte, 20 Uhr

’Tea for Two ... am Set’

Stefan Bockelmann (Foto: rechts)

„Alles bleibt unter uns“

14. Oktober

Stefan Bockelmann, bekannt als Malte Winter aus „Unter uns“, lädt ein zu einem Blick hinter die Kulissen der Daily Soaps.

54516 Wittlich, Cafe am Markt, Neustraße 1, 17 Uhr

Varieté-Dinner-Show

21. Oktober

Chefkoch Sascha Serwaty und sein Team servieren ein 4-Gänge-Menü und Daphne de Luxe führt durch den Varieté-Abend.

54523 Hetzerath, Bürgerhaus, Kirchstraße 7, 17.30 Uhr

