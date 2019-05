Vortrag : Die Geschichte des Christentums spannend erzählt

Klausen Manfred Lütz ist Psychiater und vor allem durch seine zahlreichen Bücher bekannt geworden, in deren griffigen Titeln meist schon eine Provokation steckt: „Irre – Wir behandeln die Falschen“. Außerdem ist er Theologe, Buchautor und Chefarzt. Am Dienstag, 4. Juni, gastiert er ab 19.30 Uhr im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ in Klausen.

Zu seinem Bestseller der „Skandal der Skandale“ wird er den Vortrag „Was Sie immer über das Christentum wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten“ halten und anschließend im Gespräch mit Pater Albert das Thema weiter aufarbeiten.