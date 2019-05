Konzert : Der wilde Ritt der Fohlen

INFO

Wer keine Karten für die Foals-Show im Atelier bekommen hat: Die Briten spielen am Freitag, 7. Juni, wieder in der Region – bei Rock am Ring auf dem Nürburgring. Foals sind nicht die Einzigen, die vor dem Ring-Konzert vor zehntausenden Zuschauern im kleinen Club-Rahmen in Luxemburg spielen: Die Ärzte (Ring-Headliner am 8. Juni) gastieren am 25. Mai im „Atelier“ – das Konzert war innerhalb von Minuten ausverkauft. Ebenfalls bei Rock am Ring zu sehen: Tool, The Smashing Pumpkins, The 1975, Slash, Bonez MC & RAF Camora, SDP, Alice in Chains (alle Freitag), Slayer, Bring Me the Horizon, Die Antwoord, Dropkick Murphys, Sabaton, Architects, Feine Sahne Fischfilet (alle Samstag), Slipknot, Marteria & Casper, Tenacious D., The Boss Hoss, Bastille, Alligatoah, Kontra K, Hot Water Music.