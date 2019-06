Die Kulturwoche, betrachtet von Rainer Nolden : Gespritzte Lyoner und gefälschte Locken

S’Annegret aus Püttlingen, besser bekannt als AKK, hat ja schon öfter bewiesen, dass sie zu skurrilem Humor fähig ist. Als Putzfrau Gretel brachte sie das ganze Saarland zum Toben, und ihre umwerfenden Bemerkungen über die Toiletten fürs dritte Geschlecht – na ja, gerade eine Putzfrau ist schon von Berufs wegen nicht gefeit vor einem gelegentlichen Griff ins Klo.

Aber bei ihrer jüngsten Büttenrede anlässlich der Deutsch-Amerikanischen Konferenz in Berlin fragte man sich dann doch: Was hat man der Frau in die Lyoner gespritzt? Da nimmt sie doch tatsächlich den unzurechnungsfähigen Berserker aus dem Weißen Haus in Schutz. Man dürfe ihn nicht mit Putin und Erdogan in einen Topf werfen, sagte sie (TV von gestern). Klar, in Amerika werden die Journalisten nur als Staatsfeinde angepöbelt – das wird man doch wohl noch tun dürfen, wenn die zu blöd sind, das Richtige zu schreiben. Doch was AKK am meisten zu schaffen macht: Durch den Trampel im Weißen Haus würden wieder „antiamerikanische Reflexe“ zutage gefördert, die es schon immer gegeben habe. Was sagt eigentlich Mutti dazu? Die hat ja demnach aus AKKs Perspektive jüngst voll in die „antiamerikanische“ Kerbe gehauen – wahrscheinlich nur, um von den Studenten in Harvard das zu kriegen, was ihr zu Hause schon lange verwehrt wird: Standing Ovations. Vielleicht liebäugelt s’Annegret auch nur mit der Möglichkeit, dass das mal deutsche, mal französische, dann wieder deutsche Saarland der 51. US-Bundesstaat werden könnte. Da schadet es nix, sich schon mal prophylaktisch lieb Kind zu machen.