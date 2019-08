Unterm Strich – Die Kulturwoche : Die drei Seiten einer Sache

Spielen Sie gerade mit dem Gedanken, sich einen Rolls Royce zuzulegen? Mensch, haben Sie ein Glück. Die Gelegenheit ist günstig, ein ganz besonderes Exemplar dieser Spezies zu ergattern, um das Ihre Nachbarn Sie beneiden werden – vor allem, wenn die erfahren, wer die Vorbesitzerin der „Grünen Göttin“ war.

So nannte nämlich Elizabeth Taylor ihren fahrbaren Untersatz, dessen Lackierung zu ihrer Augenfarbe passte: ein Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé aus dem Jahr 1961, den ihr einer ihrer zahlreichen Ehemänner – in diesem Fall war es der Schlagersänger Eddie Fisher – schenkte, als sie noch gemeinsam auf Wolke sieben dahinschwebten, was sie circa fünf Jahre lang taten, von 1959 bis 1964. Das Auto wurde den beiden vors „Pierre“ gestellt, einer New Yorker Luxusabsteige, in der sie standesgemäß wohnten, wenn sie nicht gerade auf der Arbeit waren. Genau dort, an der Ecke 61. Straße und Fifth Avenue, wird der Oldtimer, den in den späten Siebzigern ein gewisser Karl Kardel, seines Zeichens Bauunternehmer, erwarb, jetzt vom New Yorker Auktionshaus Guernsey’s versteigert. Die Veranstalter hoffen auf einen Erlös zwischen einer und zwei Millionen Dollar (der Originalpreis belief sich auf 700 000 Dollar). Aber die große Unbekannte in der Story ist die Geschichte des Wagens beziehungsweise die seiner berühmten Besitzerin. Von Promi-Auktionen im Hause Christie’s weiß man, dass ein Besitzstück, an dem ein berühmter Name klebt, oft bis zum 50-fachen des aufgerufenen Preises eingebracht hat. Also nehmen Sie lieber zur Sicherheit 35 Millionen Dollar mit nach New York, wenn Sie mitbieten und nicht vorzeitig ausgebootet werden wollen. Und am besten buchen Sie ein Zimmer am Ort des Geschehens: die läppischen 600 Dollar pro Nacht im „Pierre“ sollten bei so einem Objekt doch noch wohl drin sein.