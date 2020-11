Die Kulturwoche : Zahlenzaubereien und die Kunst am Bau

Als ob die bundesrepublikanische Gesamtsituation (und, ganz nebenbei, auch die globale) derzeit nicht schon dramatisch genug wäre, driftet sie gerade ins Katastrophale ab. Denn: Das Interesse an Live-Übertragungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nimmt weiter ab.

Lediglich 5,42 Millionen Menschen verfolgten am Mittwochabend im Durchschnitt bei RTL das 1:0 gegen Tschechien. Das ergab einen Marktanteil von 18,2 Prozent. Das ist nach Angaben von RTL, ARD und ZDF seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden. Und da glaubten alle schon, der Tiefpunkt sei bereits Anfang Oktober erreicht worden, als für eine Übertragung der DFB-Auswahl nur 5,82 Millionen ihren Fernseher einschalteten, um das 3:3 gegen die Türkei mitzuerleben. Corona zeigt uns also einmal mehr, was wirklich wichtig ist in diesen dunklen Tagen: Nicht die zuschauerlose Herumkickerei, sondern Werte, die in Kellern und auf Dachböden schlummern. Und für die beziehungsweise deren monetäre Einschätzung ist Horst Lichter zuständig. Seine Trödelshow „Bares für Rares“ schauten 5,45 Millionen Augenpaare an den Bildschirmen. Kleinkarierte Gemüter werden sofort zum Taschenrechner greifen und sagen, das seien ja gerade mal 30 000 Menschen mehr gewesen und ob die Zählung überhaupt mit rechten Dingen vor sich gegangen sei. Wer weiß denn schon, ob die Zuschauer hingeschaut haben und nicht mit irgendwas anderem beschäftigt waren, etwa Bierholen oder den Abwasch machen oder die Sendung später in der Mediathek nachgeholt haben, was das Ergebnis ja völlig verfälschen würde. Erleben wir nicht gerade in den USA, welche verheerende Folgen falsche Auszählungen nach sich ziehen? Dort akzeptiert man ein Ergebnis völlig zu Recht erst dann, wenn man sich selber zum Quotenkönig raufgezählt hat. Denn nur die Wahrheit zählt – selbst wenn sie fake ist.