Unterm Strich – Die Kulturwoche : Happy birthday, Jungs!

Azzurro / Il pomeriggio è troppo azzurro / E lungo per me. / Mi accorgo / Di non avere più risorse / Senza di te …“ Keine Sorge. Sie lesen immer noch den TV und nicht den „Corriere della Sera“.

Aber jeder Italien-Fan (und auch viele, die lieber an die Nordsee fahren) kennen diesen Sommerhit aus dem Jahr 1968 und können ihn mitsingen, zumindest das erste Wort: „Azzurro“. Auf gut deutsch: Himmelblau, / der Nachmittag ist viel zu blau / und zu lang für mich. / Ich merke, / ich krieg‘ hier nichts mehr auf die Reihe / so ohne dich.” Der Mann, den dieses Lied vor knapp 55 Jahren in den Ruhm (und nicht nur den italienischen Weltruhm) katapultierte, wird heute 85 Jahre alt: Adriano Celentano. Von der inoffiziellen Hymne Italiens hat der gebürtige Mailänder mehr als 100 Millionen Platten verkauft – und es ist bis heute sein größter Erfolg geblieben. Auf einem kürzlich veröffentlichten Foto seiner Nichte Alessandra – eine Rarität, denn Celentano hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – sieht er immer noch so cool aus wie in seinen besten Zeiten, oder zumindest fast so cool: Zwischen Alessandra Celentano, einer Choreographin, und seiner Tochter Rosita posiert er da für ein Selfie. Die Augen hinter einer breiten Sonnenbrille, den Oberkörper in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Pulli, ein Goldkettchen um den Hals. Von Zeit zu Zeit meldet er sich noch – ohne Bild – in den sozialen Medien zu Wort, und zwar unter dem Namen „L‘Inesistente”, der Inexistente: der Mann, den es gar nicht gibt. Sicherlich eines der größten Understatements der Musikgeschichte, denn kaum jemand hat in den vergangenen Jahrzehnten in der italienischen Pop-Kultur eine so breite Spur hinterlassen wie er. Der Mann mit der Reibeisenstimme kam 1938 als Sohn von Zuwanderern aus dem Süden in ärmlichen Verhältnissen zur Welt. Er lernte von seinem Vater das Handwerk des Uhrmachers, doch schon bald wurde er zum „Mann, der den Rock ‚n‘ Roll nach Italien brachte”. Inspiriert von Bill Haley & his Comets gründete er seine erste Rockband, coverte Titel wie „Tutti Frutti” oder „Jailhouse Rock”. 1960 hatte er einen kurzen Auftritt in Federico Fellinis Kultfilm „La Dolce Vita” als Sänger und rockte mit „Ready Teddy” die Caracalla-Thermen. In rund 40 Filmen wirkte er mit, die meisten eher einfach gestrickt, aber oft zum Brüllen komisch.