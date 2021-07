Unterm Strich – Die Kulturwoche : Der Klang der Länder

Bei der Europameisterschaft spielen Nationalhymnen einen wichtige Rolle.

Die Deutschen und ihre Nationalhymne: Irgendwer tritt, wenn es darum geht, immer mal ins Fettnäpfchen. Als Konrad Adenauer 1953 erstmals als Bundeskanzler die USA bereiste, wusste keiner in Amerika so recht, was man ihm zu Ehren intonieren sollte. Einer der Verantwortlichen für die Musikauswahl erinnerte sich wohl an eine schmissige Melodie, die irgendwie deutsch klang, und so spielte die Kapelle bei Adenauers Ankunft „Heidewitzka, Herr Kapitän“. Gar nicht so blöd eigentlich, schließlich hatte „Kapitän“ etwas mit „leader“, also Staatsoberhaupt, zu tun. Adenauer, obwohl Kölner, war, so reportieren Zeitzeugen, nicht gerade begeistert davon, als Fährmann auf dem Rhein gefeiert zu werden. Glücklicherweise war und ist es nicht Usus, dass bei Staatsbesuchen die dermaßen Geehrten mitsingen müssen, und so hielt er einfach den Mund. In ein weiteres Fettnäpfchen sind gerade die Holländer getreten: Während des EM-Spiels England gegen Deutschland hat der niederländische Fernsehsender NPO versehentlich den Text der ersten Strophe „Deutschland, Deutschland über alles“ eingeblendet. Ein bisschen Schwurbeln sei an dieser Stelle erlaubt: Vielleicht saß ja ein holländischer AfD-Fan am Regler, der die Abstiegsmannschaft ein bisschen aufmuntern wollte. Immerhin entschuldigte sich der Sender für den Fehler. Es handele sich um einen Irrtum. Echt jetzt?