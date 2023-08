Interview Heinz-Dieter Heimann „Die Luxemburger Dynastie hat es geschafft, Brücken zwischen Ost und West zu bauen“

In der Schlacht bei Crécy kämpft am 26. August 1346 ein englisches Heer gegen ein Aufgebot europäischer Könige an der Seite des französischen Königs Philipp IV. (1293-1350), darunter auch König Johann von Böhmen (1296-1346), aus dem Geschlecht der Luxemburger. Johann, bekannt als der „blinde König“, fiel in der Schlacht an der Seite seines Lehnsherrn, Philipp IV. 1838 wurden seine Gebeine in der Grabkapelle, der Klause, in Kastel-Staadt, neu beigesetzt. Diese hatte 1833 der luxemburgisch-deutsche Unternehmer Jean François Boch-Buschmann dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV., (ab seit 1840 König von Preußen, 1795-1861) übergeben. Dort ruhten die Überreste von König Johann bis zum 26. August 1946. An diesem Tag wurden sie in einem politischen Akt inklusive einer feierlichen Zeremonie in die Kathedrale von Luxemburg überführt.