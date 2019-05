Programmvorschau der Philharmonie : Die Luxemburger gehen gelassen in die Sommerpause

Luxemburg Die Zeit der Events ist vorbei: So sieht das Programm der Philharmonie im Juni und Juli aus.

Die Zeit vor Saisonschluss ist eine Zeit der Abgesänge. Das gilt auch für die Philharmonie Luxemburg. Der Auftritt der chinesischen Pianistin Juja Wang auf den Kirchberg indes verspricht, spektakulär zu werden. Die junge Pianistin, die in New York lebt, aber sich im deutschen Konzertleben längst etabliert hat, stemmt mit Begleitung des Orchestre Philharmonique (OPL) gleich zwei Klavierkonzerte an einem Abend – Ravels „Konzert für die linke Hand“ und das 2. Klavierkonzert von Schostakowitsch. Ihr Auftritt in der Philharmonie (Sonntag, 2. Juni, 19 Uhr) leitet zudem eine groß angelegte Tournee ein – unter anderem führt sie nach Brüssel, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, Dortmund und in die Türkei, und immer unter Leitung von Chefdirigent Gustavo Gimeno.