Kammermusikalische Vereinigung Trier Topf und Deckel, Pech und Schwefel

Ähnlich schaut es beim 56-jährigen Ulrich Krug, den alle nur Uli nennen, aus. Der Lehrer für Mathematik und Musik am Angela-Merici-Gymnasium findet spielend die Verbindung dieser beiden Felder, die schon im Mittelalter gleichberechtigt zu den sieben freien Künsten gehört haben. Trotz Zahlensymbolik in der Musik, die zum Beispiel bei Bach eine Rolle spielt, geht der Organist und Kontrabassist nicht nur analytisch an die Musik heran. Auch bei ihm spielt die Emotion eine große Rolle, das versucht er auch seinen Schülern zu vermitteln, bei ihm geht der Unterricht weit über die Schule hinaus. Empathische Förderung bedeutet für ihn beispielsweise, dass bei Interesse auch viel außerhalb der Schule musiziert wird. Auch Krug ist ein breit interessierter Mensch, er verbringt gerne Zeit in der Natur: Auf einem Faltboot (das zusammengeklappt in einen Rucksack passt!) auf dem Wasser.