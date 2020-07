Trier : Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da

Trier Mit unbändiger Spielfreude verausgabten sich das Schauspielensemble des Theaters und die Band von Horst Maria Merz beim „Tanz auf dem Vulkan“ im Trierer Brunnenhof. Auch wenn die corona-konforme Fassung der Revue über Trier und die Zwanziger Jahre auf manchen Tanz verzichten musste.

Doch der Reihe nach: „Auf dem Vulkan“ spielt sowohl in den 1920er Jahren als auch in der Zukunft. Dort hat die Kanzlerin abgedankt und die neue rechte Regierung mit ihrer nationalistischen Wende begonnen („Wenn wir kommen, dann wird ausgemistet“). Ein Vertreter der Bundeskulturkammer platzt in Trier in die Generalprobe am Theater, wo eine Revue der 1920er Jahre läuft, und droht schon mal mit Streichung der staatlichen Förderung für alles Missliebige. Was dumpfer Fremdenhass und plumpe Anbiederung nicht vermögen, schaffen schließlich Wirtschaftskrise, Inflation und soziales Elend („Habe Hunger, mache alles“). Am Ende sind auch in Trier nicht mehr alle brav katholisch, sondern huldigen dem leibhaftigen Führer zu Tausenden. Mit feiner Ironie inszeniert, sitzt dieser am Platz des Juden Louis Scheuer, der seine Heimat verlässt („solange ich noch selbst entscheiden kann, in welchen Zug ich steige“), ein Double des Führers, derweil der echte sich in Norman Stehr mit weißem Schnäuzer getarnt etwas abseits hält. Sind das die Schreckgespenster der Vergangenheit, oder etwa auch ein Blick in die Zukunft? „Alles kommt einmal wieder, wie es vor Jahren war“, zitiert Stephanie Theiß und spricht damit die ernsthafte, etwas belehrende Seite der Inszenierung an. Als das Stück im Stück endet und der Nazi-Darsteller mit dem Vogelschiss auf der Jacke seine Rolle abgeben möchte, will niemand sie haben. Sicherlich nicht nur, weil Schauspieler Michael Hiller den bedrohlich-biederen Parteigänger so glänzend auf die Bühne zu bringen versteht, mit dessen kaltem Fremdenhass und zugleich der rührseligen Volksduseligkeit. Seine Glanz- (und Lach-)nummer: wie er die Hüllen fallen lässt und in wenig schmeichelhafter Unterwäsche eine Tanz hinlegt.