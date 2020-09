Kunst : Schillernde Fenster von einem großen Künstler

Tholey Die neuen Kirchenfenster der Abtei Tholey im Saarland haben weltweit Interesse ausgelöst. Stammen die Entwürfe doch von dem international bekannten Maler Gerhard Richter, der sein großes Werk damit abrunden will.

(dpa) Es ist wahrscheinlich das letzte große Werk des weltberühmten Malers Gerhard Richter (88): Drei bunt schillernde Kirchenfenster, jedes fast zehn Meter hoch, sind am Donnerstag in der Kirche des Klosters Tholey im Saarland erstmals gezeigt worden. Mit dem gläsernen Formen- und Farbenspiel will Richter nach eigenen Worten das Verzeichnis seiner Hauptwerke abschließen. Die Fenster seien sicher seine „letzte Werknummer“, sagte er zuvor. Dass er später noch große Malereien mache, glaube er nicht.