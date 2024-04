Viez, Porta, Ada & mehr Alles Welterbe oder was? Was in der Großregion ausgezeichnet ist – und was nicht

An einem schönen Frühlingstag auf den Trierer Domfreihof setzen, mit Blick auf Dom und Liebfrauenkirche. Oder auch auf den Porta-Nigra-Vorplatz, passt auch. Einen Viez-Sprudel in der einen Hand, „Das Kapital“ von Karl Marx in der anderen: Das hätte dann schon einen Hauch von Unesco-Hattrick. So ließe sich Weltkulturerbe, Weltdokumentenerbe und immaterielles Kulturerbe ziemlich stressfrei verbinden. Wie das zusammenhängt? Und hat Trier nicht zwei andere Weltstars in der Schatzkammer zu bieten? Doch, schon. Kommt gleich.