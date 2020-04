Vinyl der Woche Infest – Papa Roach : Die Selbsthilfe-Kakerlake

Musik unterhält uns nicht nur, sie hilft uns auch. Durchleben wir eine schwere Zeit, dann passiert es nicht selten, dass uns ein bestimmter Song wieder nach oben zieht. Und das, obwohl die Person, die diesen geschrieben hat, uns und unserer Situation fremd sind.

Die Platte mit der Kakerlake auf dem Cover wird oft auf einen Song reduziert: Last Resort. Es gibt wohl keinen Rockmusik-Fan, dem die Zeilen „Cut my life into pieces, this is my last resort“ fremd vorkommen. Auch wenn Infest mehr kann als nur Last Resort (vor allem auch die Songs Broken Home, Snakes und Between Angels and Insects machen das Album zu dem Meilenstein, der es ist), sticht der Titel natürlich heraus und läuft seit jeher auf etlichen Partys. Und das, obwohl sein Inhalt alles andere als glücklich ist.