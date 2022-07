Schreib-Talente : Das sind die Sieger des Literatur-Wettbewerbs von Volksfreund und Dieter-Lintz-Stiftung - Was die Jury sagt

Das sind die Sieger des Literatur-Wettbewerbs von Volksfreund und Dieter-Lintz-Stiftung - Was die Jury sagt

Trier Eine Erzählung über das schwierige Thema Demenz und ein Text über die Selbstfindung eines jungen Menschen – das sind die Gewinnerbeiträge des 6. Wettbewerbs für Schreib-Talente aus der Region, organisiert vom Volksfreund und der Dieter-Lintz-Stiftung.

Fünfzig Autorinnen und Autoren aus der Region Trier-Eifel-Mosel-Hunsrück haben Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Der überwiegende Teil dreht sich um die Frage: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Mutig, spannend, ein Basteln an der eigenen Identität.

Jacques Berndorf hat den Regional-Krimi groß gemacht: Warum Menschen den Eifel-Krimi so lieben

Literatur : Jacques Berndorf hat den Regional-Krimi groß gemacht: Warum Menschen den Eifel-Krimi so lieben

Michaela Brohm-Badry: Der Literatur-Kenner Denis Scheck hat sinngemäß gesagt: Gute Texte weisen markante Brüche auf, an denen sich die Leserinnen und Leser „reiben“. Einen solchen Text hat Bithja Süs geschrieben: Die Trennung des alten Paares, hervorgerufen durch die Krankheit der Frau, wird von der Körperlichkeit, die sie beim Tanzen empfinden, aufgehoben, sie entdecken den Kern ihrer Liebe wieder. Das macht: Hoffnung.

Andrea May: Der Text ist eine Zumutung für Leserinnen und Leser – im positiven Sinn. Kaum auszuhalten, aber gut.

Peter Reinhart: Wenn geliebte Menschen an Demenz erkranken und in ihrer eigenen Welt versinken, ist die Leichtigkeit des Seins dahin. Die Erkrankten leiden, die Angehörigen leiden mit. Das sind zentrale Begriffe der Tragödie seit Aristoteles: Schmerz, Furcht, Leiden, Mitleiden. Bithja Süs schenkt uns ein bisschen Trost.

Michaela Brohm-Badry: Ein hübsches Gedankenexperiment. Der Erzähler trifft sein jüngeres Ich und gelangt zu der Einsicht, es einfach in Ruhe wachsen zu lassen.

Andrea May: Die zufällige Begegnung mit sich selbst führt Julius Gerlach zu einem doppelten inneren Monolog, in dessen Verlauf der Protagonist eine wichtige Entscheidung trifft: „Ich will ich sein“ und nicht der, der ich denke, dass ich sein könnte. Die klare Textstruktur und die kleinkörnige Zerreibung der Illusion „wenn ich doch damals alles besser gewusst hätte“ sind überzeugend verbunden.