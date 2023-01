Kulturpolitik : Trier sucht eine neue Führung für das Stadtmuseum

Trier Dr. Elisabeth Dühr, langjährige Chefin des Simeonstifts, verabschiedet sich in diesem Jahr in den Ruhestand. Ein vorläufiger Blick auf ihre Arbeit, der durchaus ein Anforderungsprofil für ihre Nachfolge sein könnte.

Als gebe es keine Zufälle, wird die Frage nach der „guten Herrschaft“ gleich doppelt gestellt: Während das Team im Simeonstift bereits auf die Aurel-Präsentation hinarbeitet, hat die Stadt die Stelle „Leitung Stadtmuseum“ ausgeschrieben. Nach mehr als 25 Jahren verabschiedet sich seine Chefin, Dr. Elisabeth Dühr, Jahrgang 1957, zum 31. Juli in den Ruhestand und beendet ihre „Herrschaft“. Natürlich nur im übertragenen Sinn, – wer sie kennt, weiß, dass sie weit davon entfernt ist, eine (Allein-)„Herrscherin“ zu sein. Für eine Würdigung ihrer Leistung ist es noch zu früh, denn bis ihr Nachfolger am 1. August seine Stelle antreten wird, ist noch viel zu tun. Aber sie hat durch Weitsicht, Engagement und Talent zum Networking die Hürden für Bewerber hoch gelegt. „Wir suchen eine konzeptionsstarke, innovative und dynamische Führungspersönlichkeit mit hoher Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit nach innen wie nach außen und ausgeprägter Strategie- und Ergebnisorientierung“, heißt es in der Ausschreibung als beschreibe man die bisherige Leitungspersönlichkeit.

Elisabeth Dühr ist langjährige Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Museumsverbandes. In diesem Jahr kümmert sich ihr Haus wieder um den Robert-Schuman-Preis „für die QuattroPole-Region Luxemburg-Met-Saarbrücken-Trier“ samt Ausstellung (11. Juni bis 20. August). Am 12. Februar beginnt die Sonderausstellung „Why are we Creative?“ mit dem ausgezeichneten Regisseur Hermann Vaske und Trierer Hochschülern. Immer wieder in den vergangenen Jahren hat die aufgeschlossene Museums-Chefin dem Nachwuchs ein Forum gegeben. Gerade startet die neue Reihe „Jugendclub on air“, in der Jugendliche eigene Podcasts zu Objekten des Museums erarbeiten können. Zusammen mit ihrem Team hat sie über Jahre ein familienfreundliches und im besten Sinne populäres Veranstaltungs- und Bildungsprogramm geprägt. Darunter Pop-up-Stores, Workshops oder die Kunstsprechstunde, in der Menschen wie bei „Bares für Rares“ Findlinge vom Dachboden auf ihren Wert hin begutachten lassen können. Das ist beste Publikumsarbeit mit einem guten Gespür, den sehr heterogenen Bestand des Stadtmuseums – von der Mokkatasse bis zum Ölgemälde — zeitgemäß zu präsentieren.