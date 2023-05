Comedian aus Trier Diese Elfe schreibt Gags für die heute-show

Sie thematisiert darin das Abschneiden beim Eurovision Song Contest (ESC). Als Jan Böhmermann ein halbes Jahr später ein ähnliches Lied veröffentlichte, wandte sie sich über das Internet an den Satiriker. Bis heute ignorierte er ihre Bitte, ihr Lied in seiner Sendung performen zu dürfen (der TV berichtete). Coremy sagt heute dazu: „Die Medien haben das so aufgegriffen, als gäbe es von mir einen Plagiatsvorwurf. Das habe ich aber nie so gesagt.“ Der diesjährige Contest ist mittlerweile Schnee von gestern, aber nach dem ESC ist vor dem ESC. Die Chancen, dass sich die Aussage beider Songs auch im nächsten Jahr bewahrheiten wird, stehen leider gut.