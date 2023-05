Comedienne aus Trier Diese Elfe schreibt Gags für die heute-show

Zum Interviewtermin mit Coremy treffen wir uns in einem Café im Trierer Palastgarten. Die 23-jährige Musikerin hat mit ihrem Song „Wir werden Letzter“ über eine halbe Million Aufrufe auf der Internetplattform TikTok erzielt. Sie thematisiert darin das Abschneiden beim Eurovision Song Contest (ESC). Als Jan Böhmermann ein halbes Jahr später ein ähnliches Lied veröffentlichte, wandte sie sich über das Internet an den Satiriker. Bis heute ignorierte er ihre Bitte, ihr Lied in seiner Sendung performen zu dürfen.