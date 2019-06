Püttlingen : Die Toten Hosen spielen beim Rocco del Schlacko

Püttlingen (AF) Das Line-Up ist komplett – und es kann sich sehen lassen: Beim größten Festival des Saarlands, dem Rocco del Schlacko in Püttlingen, spielen am Freitag, 9. August, die Toten Hosen. Das ist am Sonntag bekannt gegeben worden.

Beim traditionellen Drei-Tage-Festival (8. - 10. August) spielen in diesem Jahr zudem die Fantastischen Vier, The Offspring, Good Charlotte, Bullet for My Valentine, Donots, Frank Turner und viele mehr.