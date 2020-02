Serie Kulturmacher : Die Triererin Simone Busch zeigt Männer in ihren Räumen

Die Fotografin Simone Busch – hier auf einem Bild mit Schauspieler und Musiker Henning Walker, RaumMann 70. . Foto: Simone Busch/Simone Busch (Selbstauslöser)

Trier Die Trierer Fotografin setzt seit 2015 auf ein Ausstellungskonzept, das Männer und ihre Leidenschaften in den Fokus rückt.

Es gibt Projekte, die werden nicht langweilig, auch nach Jahren nicht. Weil der Rahmen zwar immer gleich ist, das Bild aber immer anders. So geht’s der Trierer Künstlerin Simone Busch bei ihrem RaumMann-Projekt, mit dem sie vor fünf Jahren begonnen hat und das in diesem Jahr in die vierte Runde gehen wird. Ihr Ansatz: Sie porträtiert Männer in deren „natürlichem Lebensraum“. „Es geht mir darum, Männer auf eine andere Art und Weise zu fotografieren, um eine Porträtfotografie im dokumentarischen Stil. Das man in einem Foto sieht, welche Leidenschaften, welche Interessen diesen Mann ausmachen. Das RaumMann-Bild ist eine Art ‚Guckbild’, mit dem Mann in seinem Raum samt Gegenständen, die ihn beschreiben“, sagt sie.

Die Personen, die Persönlichkeiten, stehen im Fokus – mit allem, wofür sie brennen und wofür sie stehen. Beruflich wie privat. „In der ersten Runde war das sehr aufregend und neu, weil noch niemand Ergebnisse gesehen hatte und alles auf Vertrauensbasis ablief“, erinnert sich Simone Busch, eine studierte Pädagogin und Medienwissenschaftlerin. Erwartungsgemäß sind viele Künstler unter den Porträtierten – die nicht nur im Foto verewigt sind, sondern auch in einem Blogeintrag. Aber auch Triers OB Wolfram Leibe war bereits in der ersten Runde dabei, Handwerker und Angestellte, junge Männer und ältere Herren, auch mal eine Band („Kramsky“). In der aktuellen Runde gibt’s den Zahnarzt, der auch leidenschaftlich segelt, Bands fotografiert oder mit der Kettensäge Holz macht. Oder den Schauspieler und Musiker, den man in Trier oft auch im Römergewand und in Sandalen antrifft. Oder die Metzgerdynastie aus Ruwer – gleich in drei Generationen.

„Die Mischung macht es spannend“, sagt die Triererin, die inzwischen 72 „RaumMänner“ porträtiert hat. 40 in der ersten Runde, 24 in der zweiten und nur acht in der dritten – was auch daran liegt, dass die „Fotojägerin“ (Eigenbezeichnung) ihr Konzept modifiziert hat. Zu allen neuen RaumMännern gehört nun auch ein Videoporträt. „Das macht es um einiges aufwendiger.“ Aktuell plant sie die vierte Runde des Multimediaprojekts.

Simone Busch präsentiert die Reihe als mobile Vorführung mit dem jeweiligen Bild des RaumManns, einer Fotostrecke und dem etwa dreiminütigen Film (bei dem sie ihr Partner Steve Strasser, ein luxemburgischer Filmemacher, beim Schnitt unterstützt).

Wie ein RaumMann-Bild aussieht – die werden auf Wunsch der Künstlerin nicht online veröffentlicht – zeigt ein Beispiel: Da sitzt der Trierer Stefan Millen mit seiner französichen Bulldogge Chuck in seinem Raum, dem „ZWO65 Coworking Trier“. In der Installation sind Dinge zu sehen, die sein Leben und ihn beschreiben: Das Eintracht-Trier-Trikot, die Spielführer-Manschette, die Schlittschuhe für seine Liebe zum Eishockey, Konzertkarten und das Bruce-Springsteen-Poster, sein Faible fürs Pokern und der Schraubenzieher für sein handwerkliches Talent.