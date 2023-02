Theater : Die Wut der Underdogs

Jerome (Raphael Christoph Grosch) bedroht Heiko Braubach (Michael Hiller) mit einem Messer. Foto: Theater Trier/Marco Picuch/Marco Picuch

Trier Paul Hess inszeniert das Drama „Furor“ in der Europäischen Kunstakademie

Von Dr. Rainer Nolden

Wer die Filme von Alfred Hitchcock kennt, weiß, was ein „McGuffin“ ist: ein Objekt oder eine Person, die eine Handlung auslösen, ohne nennenswert in dieselbe einzugreifen oder überhaupt in Erscheinung zu treten. Ein solcher McGuffin ist Enno, der halbwüchsige Sohn von Nele Siebold, der von Heiko Braubach, einem Lokalpolitiker mit Ambitionen auf das Oberbürgermeisteramt, zum Krüppel gefahren wurde. Das irritierend-schillernde Spiel setzt ein mit Braubachs Besuch bei der Mutter des Opfers, um sich zu entschuldigen und Unterstützung anzubieten. Und damit beginnt ein Kammerspiel, das die Zuschauer in der Europäischen Kunstakademie in einen Strudel widerstreitender Gefühle hineinzieht.

Das symbolträchtige Bühnenbild von Franziska Keune (die auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet) zeigt ein hölzernes Manegenrund; in dieser Arena findet der ungleiche Kampf wie weiland zwischen Löwen und Menschen statt. Während der Ausgang bei jenen Lustbarkeiten allerdings vorhersehbar war, bleibt bei „Furor“ fast alles im Ungewissen. Der als Tänzer und Choreograph nach Trier verpflichtete Paul Hess, der mittlerweile auch als Schauspieler arbeitet, stellt sich mit diesem Drei-Personen-Stück erstmals als Regisseur vor, der durch eine passgenaue Charakterzeichnung besticht.

Da ist zunächst Barbara Ullmann als verzweifelte Mutter, die das Hoffnungs- und Ausweglose in und aus ihrer Situation mit hilfloser Gestik, versagender Stimme und unvermittelten, ins Leere laufenden Wutausbrüchen anrührend und beklemmend nachempfindet. Beeindruckend auch, wie sie sich an den dünnen Hoffnungsfaden klammert, den Michael Hiller als Heiko Braubach ihr hinhält. Glaubt sie zunächst noch, dass der Unfallverursacher nur aus Karrieregründen bei ihr aufkreuzt – schließlich stehen Wahlen an, die Braubach unbedingt gewinnen will –, ist sie am Ende von seiner aufrichtigen Hilfsbereitschaft überzeugt.

Aber ist die wirklich aufrichtig gemeint? Hiller versteht es auf geradezu einschmeichelnd-verführerisch-seriöse Weise, seinen Charakter in der Schwebe zu halten: Ein ganz und gar wohlwollender Mitmensch steht da in der ärmlichen Wohnstube von Nele Siebold, dessen makellos weiße Fassade durch die Fragen und Anschuldigungen der verzweifelten Mutter allerfeinste Haarrisse bekommt, die er freilich sofort zu übertünchen versteht.

Doch dann taucht Jerome auf, Neles Neffe, und der Kompromiss, auf den sich der Politiker und die Mutter geeinigt haben, bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Raphael Christoph Grosch platzt als überbeschäftigter und unterbezahlter Paketbote wie ein Orkan in den brüchigen Frieden ein und sorgt mit vollem, vor Energie strotzendem Körpereinsatz für den titelgebenden Furor. Aggressiv, zynisch, hohntriefend versucht er, der wütende Underdog, die wahren Motive des Politikers herauszukitzeln. Er glaubt nicht an die mitmenschliche Regung, sieht nur die publikumswirksame Inszenierung. Um seinen Gegner zu entlarven, lässt er es sogar auf einen Kampf bis aufs Messer ankommen.

Während Jerome sich in immer tollkühnere Verschwörungstheorien hineinsteigert – die zu Beginn seiner Tiraden durchaus plausibel erscheinen –, bewahrt der Berufspolitiker seine eiskalte Ruhe. Selbst Erpressungsversuche mit dem allzeit aufnahmebereiten Handy lässt er achselzuckend an sich abtropfen. Bei der wortreichen Fehde der beiden hätte der Regisseur allerdings guten Gewissens den Rotstift ansetzen dürfen, zu lang und sogar langatmig gerät das Dialoggefecht, bei dem sich die beiden am Ende nur noch im Kreis drehen. Erst als Jerome handgreiflich wird, als er ihn im archaischen Zweikampf zu Boden ringt, empfindet sein Gegner Angst, zeichnet sich Verunsicherung in seiner Mimik ab. Da laufen selbst seine jovialen Anbiederungsversuche („Ich habe auch mal als Paketbote gearbeitet“) ins Leere. Jerome, in der sozialen Hackordnung ziemlich unten, hat dennoch keine Chance. Sein Gegner droht ihm unverhohlen, ihn fertigzumachen. Weil er, der Politiker, dazu in der Lage ist. Denn letztlich sitzt er immer am längeren Hebel.

Wem schenkt das Publikum am Ende seine Sympathien, wem vertraut es, wem glaubt es? Auf diese Frage gibt „Furor“ keine Antwort. Weil es die auch im wirklichen Leben nicht gibt. Dafür viel Applaus für die außerordentliche Leistung der drei in dieser Wettkampfarena.