Serie Früher war alles anders Die Zeit der Partykeller

Serie · Früher war alles besser? Nein, anders: Unser Autor, geboren 1967 in Trier, blickt zurück auf eine Zeit, in der wir weniger wussten als heute – als unten im Partykeller der Punk abging. Mehr in der neuen Folge unserer Volksfreund-Serie.

19.02.2024 , 11:11 Uhr

Im Keller ging die Party ab. Foto: Getty Images/wundervisuals

Von Frank Jöricke

Sie waren zu früh am Start gewesen. Vor den großen Erschütterungen. In ihrer Jugend hörten sie schwüle Schlager und biederen Rock’n’Roll. Peter Kraus („Sugar Baby“), Freddy („La Paloma“), Ted Herold („Moonlight”). Selbst Elvis war brav geworden und radebrechte „Muss i denn zum Städtele hinaus“ („Wooden heart“). Schmalz der 50er und frühen 60er, der heute ein wenig streng riecht. Seltsam muffig.