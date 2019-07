Kraftwerk : Die Zukunft der Vergangenheit

Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn: Kraftwerk zählt seit Jahrzehnten zu den international wichtigsten deutschen Bands. Die Elektro-Pioniere präsentierten ihre 3D-Show nun auch in Luxemburg. Foto: picture alliance / dpa/Jens Kalaene

Luxemburg Die Mensch-Maschine läuft auf Touren: Kraftwerk zählen zu den wichtigsten deutschen Bands der Musikhistorie. Warum, zeigten sie in Luxemburg.

Das „Spacelab“ sieht wie ein Ufo aus, es dreht seine Bahnen, nimmt Kurs auf Luxemburg – und landet gleich neben der Abtei Neumünster. Beobachtet von 3000 Menschen. Viele von ihnen tragen vorher verteilte 3D-Brillen aus weißer Pappe. Es gibt lauten Szenenapplaus im Innenhof der ausverkauften Abtei für das in die Visualisierung eingebaute Lokalkolorit. Vom Endsechziger im Kraftwerk-Shirt, vom dreijährigen Jungen auf Vaters Schulter, von der 20-jährigen Clubgängerin, alle in direkter Umgebung – Jubel für die vier Herren, die im hautengen fluoreszierenden Ganzkörper-Gitter-Outfit vor der 3D-Wand an ihren Pulten stehen: Ralf Hütter, das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Elektro-Pioniere Kraftwerk. Daneben Fritz Hilpert, Henning Schmitz und Falk Grieffenhagen.

Ganz am Ende des zweistündigen Konzerts, bei Music Non Stop, verlassen die Musiker einzeln die Bühne. Bis nur noch Hütter bleibt, sich verabschiedet, und die Zuschauer mit den letzten Textzeilen des Abends in die Nacht entlässt: „Es wird immer weitergehen – Musik als Träger von Ideen.“

Sie sind noch immer weitergegangen, Kraftwerk, weiter als die anderen. Zum einen musikalisch - auch wenn die Relevanz von Kraftwerk im Ausland oft stärker gewürdigt wird als in Deutschland. Der New Musical Express bezeichnete die 1970 in Düsseldorf gegründete Gruppe mal als „wichtigste Band der (Pop-)Musikgeschichte neben den Beatles“. Wem das zwei Nummern zu groß erscheint: Viele elektronische Genres würde es ohne die Ideen von Kraftwerk und Alben wie „Die Mensch-Maschine“ (1978) oder „Computerwelt“ (1981) nicht in der heutigen Form geben – das gilt nicht nur für Techno oder House: Kraftwerk hat auch die Entwicklung des Hip-Hop beeinflusst.

Das ist erst einmal nur die Zukunftsmusik von gestern. Nicht alle musikalischen Wegbereiter von einst altern gut. Manches verstaubt, anderes rettet nur die Verklärung. Aber Kraftwerk hat heute noch eine Ausstrahlung, der man sich schwer entziehen kann. Weil die Band stilsicher ist, ikonenhaft, weil der Sound glasklar ist (auch wenn der Bass bei anderen Konzerten schon mal stärker von der Leine gelassen wurde als im Abtei-Innenhof). Weil sich Kraftwerk inszenieren kann, als große Kunst, was auch berechtigt ist: So feierte der 3D-Katalog – die Gesamtwerkschau – vor sechs Jahren Premiere im New Yorker Museum of Modern Art.