Umfrage : Diese Bücher empfehlen Buchhandlungen in der Region Trier

Bücher, Bücher, Bücher: Die Buchhandlungen der Region halten reichlich Lesestoff bereit. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wir haben bei Buchhandlungen in der Region Trier nachgehört, welche Bücher derzeit am meisten nachgefragt werden - und was sie als Sommerlektüre dieses Jahr empfehlen.

Von Johannes Lorig

Buchhandlung Mayersche Trier Ein Mitarbeiter der Mayersche Buchhandlung in Trier teilte auf Nachfrage des TV mit, dass es aktuell eine besonders hohe Nachfrage zum 100. Band von „One Piece“ gebe. Trotz Nachdruck waren die neuen Exemplare durch viele Vorbestellungen wieder einmal sofort ausverkauft. Auch Buchhandlungen bekommen die immer noch andauernde Krise zu spüren, denn allgemein werden, im Vergleich zu vorher, deutlich weniger Bücher gedruckt und geliefert. Als Sommerlektüre wird Leserinnen und Lesern „Überraschung im Café am Rande der Welt“ von John Strelecky empfohlen. Bei Kindern ist aktuell „Paw Patrol“ und alles, was mit Pokémon oder Mangas zu tun hat, am beliebtesten.

Gegenlicht Buchhandlung Trier Das Buch „Hast du uns endlich gefunden“ von Edgar Selge wurde zusammen mit „Nordstadt“ von Annika Büsing und „Mary Shelleys Zimmer“ von Timo Feldhaus in der Buchhandlung Gegenlicht am meisten nachgefragt. Als Sommerlektüre riet man uns zu „Eine Frage der Chemie“ oder „Man vergisst nicht, wie man schwimmt“. Zu der Frage, was bei Kindern am beliebtesten ist, konnte man uns keine klare Auskunft geben.

Thalia Trier-Galerie „Als Sommerlektüre würde ich den Leserinnen und Lesern ‚Eine Frage der Chemie‘ von Bonnie Garmus empfehlen“, sagt die stellvertretende Filialleiterin Milana Wagner auf Anfrage des TV. Bei Kindern seien aktuell Bücher zum Thema Outdoor Aktivitäten besonders beliebt. Am meisten nachgefragt werden bei allen Altersgruppen „Schreib oder stirb“ oder „So bin ich eben!“, das Buch mit dem Kartenspiel.

De Bücherladen Trier Laut einem Mitarbeiter wird aktuell „Tête-à-Tête“ von Martin Walker stark nachgefragt. Als Sommerlektüre wird uns „Madame le Commissaire und die Villa der Frauen“ empfohlen. Kinder kaufen zurzeit häufig „Gregs Tagebuch 16 – Volltreffer“.

Die Buchhändler Schweich „‚Eine Frage der Chemie‘ von Bonnie Garmus und ‚Du darfst nicht alles glauben was du denkst‘ von Kurt Krömer sind die aktuell am meisten nachgefragten Bücher“, berichtet Inhaber Thomas Brausch. Als Sommerlektüre empfiehlt er Frauen „Eine Frage der Chemie“ und Männern „Gefrorenes Herz“. Bei Kindern ist derzeit Rick Riordans Abenteuerbuch „Tochter der Tiefe“ und „Mitternachtskatzen“ von Barbara Laban am populärsten.

Buchhandlung Kolibri Konz Hermann-Josef Kramp ist Besitzer der Buchhandlung Kolibri in Konz. „Bei meinen Kunden sind aktuell zwei Bücher am beliebtesten. Zum einen ‚Affenhitze‘ und zum anderen ‚Der Markisenmann‘“, erklärt der Inhaber auf Nachfrage des TV. Als Sommerlektüre rät er zum Kauf des Buches „Der große Sommer“ von Ewald Arenz. Unter Kindern sind den Angaben von Hermann-Josef Kramp zufolge derzeit „Die Schule der magischen Tiere“ und „Tochter der Tiefe“ am gängigsten.

Buchhandlung Lorenzen Hermeskeil „Es gibt sehr viele verschiedene Bücher, die derzeit nachgefragt werden. Da ist es schwierig, eines hervorzuheben“, berichtet Inhaber Stefan Lorenzen. Als Sommerlektüre empfiehlt er seinen Kunden „Steine auf dem Weg zum Pass“ von Anja Siouda. Bei Kindern sei „Countdown der letzte Widerstand“, verfasst von Thomas Thiemeyer, am beliebtesten.

Buchhandlung Hildesheim Prüm Die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Hildesheim erzählten, dass aktuell „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens am meisten verkauft wird. Als Sommerlektüre wurden uns „Gretas Erbe“ sowie „Und die Welt war jung“ nahegelegt. Kinder erfreuen sich aktuell am meisten über Mark Uwe Klings Buch „Das NEINhorn“.

Altstadt Buchhandlung Wittlich Zum Welttag des Buches im April dieses Jahres hatte Geschäftsführerin Claudia Jacoby 34 Schulklassen in ihrer Bücherei zu Besuch. „Etwa die Hälfte der Schüler zeigt starkes Interesse an Mangas“, berichtet sie uns. Allgemein ist laut ihrer Aussage bei Kindern „Drache Kokosnuss“ und „Schule der magischen Tiere“ besonders beliebt. „Als Sommerlektüre empfehle ich für die Damen ‚Liebesheirat‘ von Monica Ali und für die Herren ‚Tell‘ von Joachim B. Schmidt“, erklärt Claudia Jacoby auf Nachfrage des TV. Am meisten verkauft wird „Affenhitze“.

(jlo)