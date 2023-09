Musiker: Jetzt mitmachen Von Klassik bis Rock: Kennen Sie diese Bands aus der Region?

Diese und mehr Musikerformationen finden Sie auf einen Blick in unserer Liste auf volksfreund.de/thema/musikbands-aus-der-region. Wer mitmachen will, sendet uns eine E-Mail an die Adresse service@volksfreund.de mit der Betreffzeile „Bands aus der Region“ und den Kontaktdaten der Band. Wir schicken der Band den Fragebogen zur Beantwortung zu und bitten um Fotos. Hinweis: Wir behalten uns Auswahl und Reihenfolge der Veröffentlichung vor.