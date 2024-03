Theatertage Trier Keine Angst vor Theater: So können die Häuser voller werden

„Was die Welt im Innersten zusammenhält“ – unter Goethe macht man‘s nicht, wenn es ums Theater geht. Dabei geht es, streng genommen, weder um die Welt noch deren Innerstes, sondern bestenfalls um die Bretter, die angeblich die Welt bedeuten – was darauf, darunter, darüber und daneben passiert. Und deshalb will Moderator Thomas Roth als Erstes wissen: „Was kann Theater für die Gesellschaft bewirken?“ Ein Ort der Begegnung und Unterhaltung sei es, Impulsgeber, Anreger, kritischer Positionierer, so Markus Nöhl. Es bringe Menschen dazu, ihre eigenen Standpunkte zu hinterfragen. Daher habe es eine enorm wichtige Bedeutung für die Stadtgesellschaft.