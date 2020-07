Serie : Das Ende der Schweiß-Zeit

Die DJ-Zeiten sind vorbei: Die Musik lässt Alois Kramp alias „Axel Schweiß“ aber nicht los. Der 64-Jährige hatte seinen Anteil am Schlager-Revival in den 90ern, er trommelte auch in den Anfangstagen für Guildo Horn. Auf eine Musikrichtung will sich der Trierer aber nicht festlegen. Foto: TV/Andreas Feichtner

Der Trierer hat als DJ und Schlagzeuger viele zum Tanzen gebracht. Im TV erinnert er sich an besondere Momente.

Es gibt die großen Momente im Leben, die dauern nur ein paar Minuten, bleiben aber für immer. Für Alois Kramp begann das neue Jahrtausend mit so einer Ausnahmesituation. Da steht er als „Axel Schweiß“ in der Silvesternacht 1999/2000 am DJ-Pult vor der Porta Nigra, legt „Über den Wolken“ in der Version von Dieter Thomas Kuhn auf, und sieht und hört sie, die schiere Masse, die (nicht ausschließlich) glücksbetrunkenen Millenniumswechsler. „Da stehen Zehntausende vor dir und singen und grölen mit – das ist einmalig und wird sich nicht wiederholen.“ Aber das sei auch gut so, das zu wissen.

Das wird dem 64-jährigen Trierer künftig auch in der kleineren Mitsing-Version nicht mehr passieren, jedenfalls nicht als DJ: Axel Schweiß, der große Transpirator der Trierer Partyszene, inspiriert ihn nicht mehr. „Ich habe gemerkt, dass ich mich im Kreis drehe – was kommt als nächstes? Vermutlich wieder ein Schlager-Revival. Aber das hatte ich alles schon, das ist für mich ausgereizt“, sagt Kramp, der musikalisch schon immer breit aufgestellt war. Die Musik habe weiterhin den höchsten Stellenwert, auch wenn er nicht mehr auflegen will.

Das war schon so, als er vor 50 Jahren im Kaufhof seine Ausbildung in der Musikabteilung begann. Über 35 Jahre lang blieb er der Branche treu (in seinen letzten zehn Berufsjahren bis 2018 war er bei der Volksbank angestellt) – und Kramp erlebte ein Geschäft, das sich massiv gewandelt hat: von Vinyl zum CD-Boom ab Mitte der 80er, ab den 90ern kamen CD-Brenner und das MP3-Format hinzu, vor einigen Jahren dann die Streaminganbieter. All das veränderte die Musikindustrie und die Hörgewohnheiten.

Als Axel Schweiß („Ich sah mich als Aufleger, nicht als DJ“) profitierte er in den 90ern auch vom Schlager-Boom, den Guildo Horn ausgelöst hatte. Dank der ironischen Brechung ließ sich plötzlich auch unter 40 dufte zu „Mendocino“ und „Tränen lügen nicht“ tanzen, ohne gleich ausgelacht zu werden. Alois Kramp war damals übrigens kein Bugwellen-Surfer des Schlager-Kahns, er hatte selbst einen Anteil am Hype. Denn da gab es zwei andere besondere Momente in seinem Leben, die sich so nicht wiederholen sollten. Beide mit dem damals noch orthopädisch unbestrumpften Guildo Horn, der als Horst Köhler noch eine feste Schlagzeuger-Größe in der regionalen Musikszene war. Dessen erster Auftritt als „Guildo Horn“ sei im Rahmen des „Rockgipfels“ 1991 in der Tufa über die Bühne gegangen – von einer Projektband, in der Alois Kramp trommelte, und die sich damals „Guildo Horn und das Original Kombinat“ nannte? „Wir taten so, als kämen wir aus der DDR“, erinnert er sich. „Eigentlich sollten wir beide singen, das war ja als Witz gedacht – aber im Gegensatz zu mir kann Horst ja richtig singen.“ An den Auftritt hat Kramp, der auch die OK-Sendung „Kopfhörer“ moderiert, beste Erinnerungen: „Wir haben damals in einem der Musikblöcke drei, vier Songs gespielt – in Verkleidung: mit dicken Krawatten, breiten Kragen. Das war nicht groß angekündigt, aber auf einmal flogen da Stofftiere und Blumen auf die Bühne. Es war wie ein Rausch, unbeschreiblich, wie das Publikum da mitgegangen war. Das gehört zu den Highlights in meinem Leben.“

Auch sein zweiter (und zugleich letzter) Auftritt mit Guildo bleibt unvergessen – vor Tausenden Zuschauern in Zurlauben: „Da hatten wir einen kurzen Gastauftritt nach dem Moselfest-Feuerwerk, Horst hatte da mit der Coverband California gespielt – eine bessere Bühne kann man nicht bekommen, dachten wir. Wir kommen also an, maskieren uns, ziehen Perücken und Brillen an, legen los – und dann passiert, was ich nie vergessen werden. Das war wie Moses, der das Meer geteilt hat: 50 Prozent waren enthusiastisch bis ausflippend – und die andere Hälfte ablehnend bis aggressiv. Die haben sich verarscht gefühlt und haben uns Prügel angedroht – aber das waren die, die ganz vorn standen. Die wollten uns fast lynchen.“ Das sei so bedrohlich geworden, dass die Band am Ende flüchten musste. Erst ohne Maskeraden trauten sie sich anschließend wieder aufs Fest.Für Guildo Horn nahm die Karriere danach richtig Fahrt auf – für Kramp, dreifacher Familienvater, war Berufsmusiker aber keine Job-Alternative: „Ich weiß, was ich kann und was nicht. Meine Fähigkeiten am Schlagzeug sind eingeschränkt, das kam nicht in Frage.“

Als Schlagzeuger wird man ihn aber bald wieder sehen können, so bald es die Corona-Pandemie zulässt – mit den „Nells Park Rangers“. Mit der Band wird er beim Benefiz-Festival „30 für Trier“ auftreten. Auch das soll einer dieser großen Momente werden. Einen Termin für das in der Arena geplante Konzert vieler regionaler Musiker und Bands gibt es noch nicht.