Neue Spielzeit, neue Führungskonstellation am Theater Trier „Es ist viel klüger, im Team zu agieren“

Die Sommerpause ist vorbei. Im Theater Trier herrscht reges Treiben. Die erste Premiere „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ ist schon am Samstag, 9. September, am Sonntag folgen Theaterfest (13.30 Uhr) und -gala (19 Uhr). Es ist die erste Spielzeit für Lajos Wenzel als gleichberechtigtem Intendanten neben dem langjährigen Intendanten Manfred Langner. Das Doppelspitzen-Modell ist neu in Trier. Was bedeutet das für den Theater-Alltag? Was sind Lajos Wenzels nächste Projekte?