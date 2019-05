Interview mit Regisseur Jean-Claude Berutti : Doppelpremiere im Trierer Theater – Über die Unmöglichkeit echter Liebe

Trier Ein Gespräch mit dem Theaterregisseur zur Purcell/Poulenc-Doppelpremiere im Trierer Theater am Samstag, 18. Mai.

Revolutionär ist das Projekt nicht gerade, aber doch weit mehr als nur theatralischer Alltag. Mit Henry Purcells „Dido and Aeneas“ und Francis Poulencs „La Voix humaine“ erscheinen zwei Einakter an einem Abend auf der Trierer Bühne. Dem Anschein nach haben sie nichts miteinander zu tun. Aber es gibt doch einige Gleichklänge bei diesen Werken, die nur historisch weit auseinanderliegen. TV-Mitarbeiter Martin Möller hat mit Regisseur Jean-Claude Berutti über die Musik und seine Inszenierung gesprochen.

Zwei Einakter an einem Abend sind so ungewöhnlich nicht. Aber was verbindet denn Poulenc und Purcell? Was haben sie miteinander zu tun?