Für Abenteurer und Drachenfreunde ab vier Jahren: Das Musical-Märchen „Tabaluga – oder die Reise zur Vernunft“ von Peter Maffay und Rolf Zuckowski kommt am Samstag, 3. März, 17 Uhr, in die Stadthalle Bitburg und am Sonntag, 4. März, 16 Uhr, ins Bürgerzentrum Schweich.