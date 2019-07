Trash Metal : Drei Akkorde und die Wahrheit

Trier Die Band Soulfly hat den Mergener Hof in Trier in einen Hexenkessel verwandelt. Keine Feuershow, kein Bullshit, nur treibender Metal und gewaltige Energie.

Die Lyrics von Soulfly sind einfach und kraftvoll. „Der Song ‚No hope = no Fear’ ist sehr nah an meinem Herzen“, sagt der 49-Jährige, der vor dem Interview im Tourbus Drumheads bemalt hat. „Es geht darum, nicht aufzugeben, einen Weg zu finden. Schlechtes in Gutes zu verwandeln. Die Botschaft von Soulfly ist, eine negative Situation in etwas Gutes zu verwandeln.“ Im Song heißt es: „I won‘t wait for the next life! The time is now, the time is right. Follow my heart, I‘ll get through. If you‘re not now, you never were! So lose yourself to find yourself. Don‘t need to act like nobody else.“