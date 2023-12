Weihnachtskult Märchenklassiker: Warum uns drei Haselnüsse für Aschenbrödel so fasziniert

Was ist denn nun so anders, so besonders an diesem Aschenbrödel? Der gravierendste Unterschied zur herkömmlichen Märchenfigur "Aschenputtel" bei den Gebrüdern Grimm: Dieses Mädchen kuscht nicht und ergibt sich nicht in ihr Schicksal. Dieses Aschenbrödel ist emanzipiert und nimmt sein Leben selbst in die Hand. Es reitet und ist eine Meisterin im Bogenschießen. Es gibt keine blutigen Schuhe, keine brutalen Verwandten und keinen Kürbis, der wie in der Disney-Verfilmung zur Kutsche wird. Dieses Aschenbrödel reitet auf seinem Pferd Nikolaus zum Ball. Und es nimmt den Prinzen nicht, weil er sie will. Nein, dieses Mädchen gibt dem Prinzen erst einmal Rätsel auf, die er lösen muss, um sie für sich zu gewinnen. Das einzig Magische im Film sind drei Zauber-Haselnüsse, die sie ein wenig unterstützen - auf der Suche nach der wahren Liebe. Doch auch hier entscheidet das Mädchen, wann und ob es diese einsetzt.