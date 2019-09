Schifffahrt und Metropole im Fokus : Drei neue Professuren - Universität Trier baut archäologische Forschung aus

Trier: Die Laurons 2, originalgetreuer Nachbau eines römischen Segelfrachters, steht in einer Halle der Universität Trier. Trierer Forscher haben den Segelfrachter in den vergangenen zwei Jahren mit Studenten und Handwerkern originalgetreu nachgebaut. In der Forschung über Römische Archäologie und Maritime Antike will Rheinland-Pfalz international Spitze werden. Foto: Harald Tittel/dpa. Foto: dpa/Harald Tittel