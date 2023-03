Erfolgreiche Rapperin : DSDS-Jurorin Katja Krasavice kommt ins Saarland

Katja Krasavice fällt gerne mit bunten Haaren auf. Mit welcher Haarfarbe sie nach St. Wendel kommt, bleibt abzuwarten. Foto: dpa/Jens Kalaene

St. Wendel Die Rapperin und DSDS-Jurorin Katja Krasavice kommt ins Flash nach St. Wendel: Im März tritt sie im Saarland auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Mit provokanten Themen, viel nackter Haut und ihren Musikvideos ist die Pop-Sängerin und Rapperin Katja Krasavice gerade zum gefeierten Internetstar der jungen Generation geworden. Am Samstag, 4. März, steigt eine Show mit der 26-Jährigen in der Diskothek Flash in St. Wendel. Für Geschäftsführer Tim Sicks bedeutet ihr Auftritt einen absoluten Volltreffer. „Wir haben früh gemerkt, dass sie polarisiert und uns um eine Show gekümmert“, sagt Sicks.

Katja Krasavice: Streit mit Dieter Bohlen bei DSDS

Lesen Sie auch DSDS : Katja Krasavice greift Co-Juror Bohlen frontal an

Und durch ihren Streit mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen sorgt Rapperin Krasavice in der Jury der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) für weitere Schlagzeilen. Auslöser des Zoffs war ein sexistischer Spruch von Bohlen gegen die Kandidatin Jill Lange, den der Fernsehsender RTL aus der Sendung rausgeschnitten hat. „Dadurch hat der ganze Rummel um Katja Krasavice noch mehr Fahrt aufgenommen“, meint Geschäftsführer Sicks.

Im Alter von 17 Jahren hat die Youtuberin ihre Lifestyle-Videos in Kurzfilme abgeändert, die sich mit Lifestyle und Sexualität befasst haben. Doch nur ein wenig Haut zu zeigen, reicht ihr nicht. Wilde Sexgeschichten, erotische Fantasien inklusive Anleitung zum Nachmachen schiebt Krasavice nach, und das schlägt vor allem beim jungen Publikum ein.

Das strömt zu den Liveshows wie einst bei Tokio Hotel oder den Spice Girls. Seit sechs Jahren ist ihr Youtube-Kanal der Webvideoproduzentin gefragt. Im Internet ist die Influencerin so gut wie immer auf Sendung. Mehr als 1,5 Millionen Abonnenten folgen ihr und schauen sich ihren durch mehrere Schönheitsoperationen gestylten Körper an. Fest steht: Den Fans gefällt es.

Katja Krasavice: drei Top-Ten-Singles in einem Jahr

„Krasavice“ bedeutet übersetzt Schönheit“. Katja Krasavice heißt eigentlich Katrin Vogelová. Sie wurde 1996 in Teplice in Tschechien geboren. In frühen Jahren ist sie mit der Mutter, deren neuem Ehemann und ihren Halbgeschwistern nach Liebschütz in Sachsen und später nach Leipzig umgezogen. Seit 2017 ist sie als Sängerin am Start und hat in nicht mal einem Jahr drei Top-Ten-Singles („Doggy“, „Dicke Lippen“, „Sex Tape“) in Deutschland gelandet.

In Österreich stürmt sie mit ihrer zweiten Single an die Spitze der Charts. Das Debütalbum „Boss Bitch“ stand für elf Wochen in Deutschland auf Platz eins und wird auf Krasavices-Tour abgefeiert. 2019 hat Warner/Chappell Music Germany GmbH, der deutscher Niederlassung des internationalen Musikverlagsarms der Warner Music Group, die Künstlerin unter Vertrag genommen. Vor einem Jahr hat die Pop-Sängerin und Rapperin ihr drittes Album „Pussy Power“ veröffentlicht, was sich für vier Wochen auf Platz eins der deutschen Albumcharts festgesetzt hat.

„Wir haben einen aktuellen Megastar verpflichten können“

Der Song „Moonwalk“ drängt sich quasi als Empfehlung für das Programm einer Großraumdisco auf. Was im Lied „Only Fans“ zunächst als billig rüberkommt, macht die mit einem zarten Stimmchen rappende Influencerin bei den Fans so authentisch: „Ich hab einen roten Benz dank Only Fans, ich bin jetzt Millionärin und jetzt ist auch egal, wo ich her bin“, singt sie. Und auch das kommt an. Bei jedem Konzert hüllt Krasavice sich in die Regenbogen-Fahne, das Symbol der LGBT-Bewegungen.

Flash-Geschäftsführer Sicks ist überzeugt: „Wir haben einen aktuellen Megastar verpflichten können“. Mit mehr als 1,4 Millionen monatlichen Hörern und mehr als 300 Millionen Streams allein beim Audio-Streaming-Dienst Spotify gehöre sie zu Deutschlands meistgehörten Künstlerinnen.

Derartige Clubshows sollen künftig fester Bestandteil des Veranstaltungsrepertoires in der Diskothek Flash sein. „Das Konzert mit Katja Krasavice bildet den Auftakt für unsere Disco-Saison“, freut sich Geschäftsführer Sicks.